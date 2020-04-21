2020-04-21T11:40:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Армении, последние новости на 21 апреля 2020: зафиксировано 1338 случаев заболевания

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Армении на 21 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Граждане Армении нарушают режим ЧП, им выписывают штрафыГраждане Армении нарушают режим ЧП, им выписывают штрафы
Изменить размер текста:

Число зараженных коронавирусом в Армении по состоянию на 21 апреля достигло 1401. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Армении. Таким образом, число заболевших в стране за сутки увеличилось на 62.

Согласно новым данным, количество излечившихся составляет 609. Умерли 24 человека, за сутки число смертей увеличилось на два.

Коронавирус нашли у прокурора одного из управлений Генпрокуратуры Армении. В данный момент он получает соответствующее лечение. По данным армянских СМИ,

состояние заболевшего прокурора хорошее, есть положительная динамика. У госслужащего не было температуры и серьезных симптомов. Круг контактировавших с ним установлен, члены семьи изолированы в специально предусмотренном месте.

В стране активно нарушается режим ЧП – за все время с начала эпидемии в Армении выписано более 6 700 административных штрафов. Об этом заявил замначальника полиции Армении Айк Мгрян. С его слов, в общей сложности составлено 10 378 административных протоколов за нарушение правового режима ЧП. Из них 82 – в отношении хозсубъектов, за нарушение ограничений финансово-экономической деятельности. Всего была ограничена деятельность более 2 000 хозсубъектов. В 6 706 случаях уже назначены штрафы, еще свыше 3 600 дел находятся на стадии рассмотрения.

Некоторые ограничения режима ЧП будут сняты на этой неделе, сообщил помощник премьер-министра Армении Никола Пашиняна Наири Саркисян.

- Мы планируем ослабить некоторые ограничения, чтобы постепенно начать восстановление нормального ритма жизни. Такой стратегии придерживаются многие страны мира. На этой неделе комендатура примет решение насчет отмены ряда ограничений. Возможно, будет допущена работа некоторых субъектов, - заявил чиновник.

По предварительным данным, власти планируют разрешить работать другим непродуктовым магазинам и салонам красоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дарья Асламова – о дочке, которая помогает лечить больных коронавирусом: Боевое крещение моей Сони
Наш военкор Дарья Асламова продолжает рассказывать, как ее дочь – московский врач-кардиолог - отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием
Новости 24
Производители попросили отменить скидки на продукты
Эксперты рассказали, подешевеет ли бензин для простых водителей
Российские фармкомпании готовы отказаться от выпуска парацетомола и димедрола
Треть россиян на изоляции стали реже курить
Эксперты рассказали, ждать ли беби-бума после отмены карантина
Покупателям магазинов разрешено брать развесные товары без перчаток
Российские ученые к 31 мая заевршат доклинические испытания вакцины от коронавируса
Почти у половины зараженных коронавирусом в России болезнь никак не проявляется
Микробиолог сравнил эффективность аппаратов ИВЛ и гелия при лечении коронавируса
Экономист оценил колебание стоимости нефти марки WTI
В России за сутки умер 51 пациент с коронавирусом
В Баварии отменили проведение "Октоберфеста" в 2020 году из-за коронавируса
Российский боевой робот "Маркер" будет готов в 2021 году
Курс рубля на 21 апреля 2020: доллар вырос до 75,87 рубля, евро – 82,14 рубля
В Москве от коронавируса выздоровели уже 2 057 пациентов
Александр Цыбульский, врио губернатора Архангельской области: «Необходимы системные решения застарелых проблем»
Названы страны, где распространены самые опасные штаммы SARS-CoV-2, вызывающие коронавирус
Нефть марки Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель
В России 139 тысяч человек находятся под наблюдением из-за коронавируса
После ухода в минус цены на американскую нефть WTI поднялись до 1,38 долларов
Глава Alibaba Джек Ма пожертвовал ВОЗ миллион масок и тестов на коронавирус
Жаловаться на интернет-магазины можно будет на специальной платформе
В Минтрансе разработали регламент езды на электросамокатах и гидроскутерах
Коронавирус в США, последние новости на 21 апреля 2020: жители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ
Эксперты спрогнозировали, насколько уменьшатся доходы россиян по итогам 2020 года
Названы самые безопасные страны во время пандемии коронавируса
Эксперты рассказали, когда восстановится российская экономика
В России нефтяники начали продавать бензин в убыток