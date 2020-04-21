Коронавирус в Армении, последние новости на 21 апреля 2020: зафиксировано 1338 случаев заболевания

Число зараженных коронавирусом в Армении по состоянию на 21 апреля достигло 1401. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Армении. Таким образом, число заболевших в стране за сутки увеличилось на 62.

Согласно новым данным, количество излечившихся составляет 609. Умерли 24 человека, за сутки число смертей увеличилось на два.

Коронавирус нашли у прокурора одного из управлений Генпрокуратуры Армении. В данный момент он получает соответствующее лечение. По данным армянских СМИ,

состояние заболевшего прокурора хорошее, есть положительная динамика. У госслужащего не было температуры и серьезных симптомов. Круг контактировавших с ним установлен, члены семьи изолированы в специально предусмотренном месте.

В стране активно нарушается режим ЧП – за все время с начала эпидемии в Армении выписано более 6 700 административных штрафов. Об этом заявил замначальника полиции Армении Айк Мгрян. С его слов, в общей сложности составлено 10 378 административных протоколов за нарушение правового режима ЧП. Из них 82 – в отношении хозсубъектов, за нарушение ограничений финансово-экономической деятельности. Всего была ограничена деятельность более 2 000 хозсубъектов. В 6 706 случаях уже назначены штрафы, еще свыше 3 600 дел находятся на стадии рассмотрения.

Некоторые ограничения режима ЧП будут сняты на этой неделе, сообщил помощник премьер-министра Армении Никола Пашиняна Наири Саркисян.

- Мы планируем ослабить некоторые ограничения, чтобы постепенно начать восстановление нормального ритма жизни. Такой стратегии придерживаются многие страны мира. На этой неделе комендатура примет решение насчет отмены ряда ограничений. Возможно, будет допущена работа некоторых субъектов, - заявил чиновник.

По предварительным данным, власти планируют разрешить работать другим непродуктовым магазинам и салонам красоты.