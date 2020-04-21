2020-04-21T11:40:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Таиланде, последние новости на 21 апреля 2020: выявлена одна смерть, а в пещере найдены российские туристы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Таиланде на 21 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Пресс-секретарь попросил жителей королевства не расслабляться, ведь снижение смертности не означает, «что мы в безопасности».Пресс-секретарь попросил жителей королевства не расслабляться, ведь снижение смертности не означает, «что мы в безопасности».
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Четыре дня подряд в Таиланде не было зафиксировано ни одной смерти от коронавирусной инфекции. На пятый день по состоянию на 21 апреля стало известно об одном погибшем. Число заболевших COVID-19 также увеличилось на 19. Об этом заявил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

Общее количество заболевших с начала эпидемии в стране составило 2 811 человек, общее количество умерших достигло 48. 2 108 один человек полностью выздоровел.

Пресс-секретарь попросил жителей королевства не расслабляться, ведь снижение смертности не означает, «что мы в безопасности».

- Нам следует продолжать применять меры и ограничения, чтобы окончательно победить эпидемию, иначе вероятна новая волна заражений. Давайте продолжать по возможности оставаться дома, чтобы не дать инфекции распространяться, - заявил Тхависин Висануйотхин.

Тем временем в Таиланде произошел вопиющий случай с российскими туристами. Полиция Таиланда обнаружила россиян, которых ограбили, выселили из отеля, в пещере. Несчастные были вынуждены жить там, без нормальных условий для жизни.

Выяснилось, что туристы прилетели в страну два месяца назад. В марте у них украли дрон, камеру и вещи, полиция не нашла украденное, а администрация отеля выгнала их на улицу из-за нехватки средств оплатить номер. Позже Таиланд прекратил авиасообщение с другими странами, и путешественники перебрались в пещеру с палаткой.

Полиция Таиланда доставила отдыхающих в больницу для сдачи анализов на коронавирус. Все тесты оказались отрицательными, после чего офицеры отправили путешественников в один из четырех отелей Краби, открытых для помощи иностранцам.

Как сообщают местные СМИ, посольство России в Таиланде было уведомлено о происшествии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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