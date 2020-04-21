2020-04-21T11:38:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Израиле, последние новости на 21 апреля 2020: министр здравоохранения Израиля вылечился от COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Израиле на 21 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: REUTERSФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По последним данным портала koronavirus-map.ru, за последние сутки в Израиле зарегистрировано 170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По состоянию на 21 апреля 2020 года общее число инфицированных в стране составляет 13883 человека. За сутки от осложнений умерли 4 человека, общее число жертв COVID-19 достигло 181 человек. В тяжелом или критическом состоянии в больницах находятся 142 пациента, а выздоровели и выписались домой уже 4353 жителей Израиля.

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИЗРАИЛЯ ВЫЛЕЧИЛСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

Накануне, 20 апреля, министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман объявил о том, что вылечился от коронавируса и может приступить к своим обязанностям в полном объеме. Об этом сообщает газета Jerusalem Post. Напомним, что о болезни Лицмана стало известно 2 апреля – положительный тест на коронавирус оказался также и у жены Лицмана. Поскольку супруги чувствовали себя хорошо, госпитализация им не потребовалась, и оба они ушли на двухнедельный карантин, а Лицман даже продолжал работать дома. Тогда же на карантин отправились все, кто контактировал с ним в течение последних двух недель, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Также напомним, что в конце марта Яаков Лицман отметился громким высказыванием, что коронавирус – это «божья кара за гомосексуализм». Когда болезнь выявилась у него самого, многие местные СМИ припомнили чиновнику эту скандальную фразу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дарья Асламова – о дочке, которая помогает лечить больных коронавирусом: Боевое крещение моей Сони
Наш военкор Дарья Асламова продолжает рассказывать, как ее дочь – московский врач-кардиолог - отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием
Новости 24
Производители попросили отменить скидки на продукты
Эксперты рассказали, подешевеет ли бензин для простых водителей
Российские фармкомпании готовы отказаться от выпуска парацетомола и димедрола
Треть россиян на изоляции стали реже курить
Эксперты рассказали, ждать ли беби-бума после отмены карантина
Покупателям магазинов разрешено брать развесные товары без перчаток
Российские ученые к 31 мая заевршат доклинические испытания вакцины от коронавируса
Почти у половины зараженных коронавирусом в России болезнь никак не проявляется
Микробиолог сравнил эффективность аппаратов ИВЛ и гелия при лечении коронавируса
Экономист оценил колебание стоимости нефти марки WTI
В России за сутки умер 51 пациент с коронавирусом
В Баварии отменили проведение "Октоберфеста" в 2020 году из-за коронавируса
Российский боевой робот "Маркер" будет готов в 2021 году
Курс рубля на 21 апреля 2020: доллар вырос до 75,87 рубля, евро – 82,14 рубля
В Москве от коронавируса выздоровели уже 2 057 пациентов
Александр Цыбульский, врио губернатора Архангельской области: «Необходимы системные решения застарелых проблем»
Названы страны, где распространены самые опасные штаммы SARS-CoV-2, вызывающие коронавирус
Нефть марки Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель
В России 139 тысяч человек находятся под наблюдением из-за коронавируса
После ухода в минус цены на американскую нефть WTI поднялись до 1,38 долларов
Глава Alibaba Джек Ма пожертвовал ВОЗ миллион масок и тестов на коронавирус
Жаловаться на интернет-магазины можно будет на специальной платформе
В Минтрансе разработали регламент езды на электросамокатах и гидроскутерах
Коронавирус в США, последние новости на 21 апреля 2020: жители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ
Эксперты спрогнозировали, насколько уменьшатся доходы россиян по итогам 2020 года
Названы самые безопасные страны во время пандемии коронавируса
Эксперты рассказали, когда восстановится российская экономика
В России нефтяники начали продавать бензин в убыток