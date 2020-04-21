Коронавирус в Израиле, последние новости на 21 апреля 2020: министр здравоохранения Израиля вылечился от COVID-19

По последним данным портала koronavirus-map.ru, за последние сутки в Израиле зарегистрировано 170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По состоянию на 21 апреля 2020 года общее число инфицированных в стране составляет 13883 человека. За сутки от осложнений умерли 4 человека, общее число жертв COVID-19 достигло 181 человек. В тяжелом или критическом состоянии в больницах находятся 142 пациента, а выздоровели и выписались домой уже 4353 жителей Израиля.

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИЗРАИЛЯ ВЫЛЕЧИЛСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

Накануне, 20 апреля, министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман объявил о том, что вылечился от коронавируса и может приступить к своим обязанностям в полном объеме. Об этом сообщает газета Jerusalem Post. Напомним, что о болезни Лицмана стало известно 2 апреля – положительный тест на коронавирус оказался также и у жены Лицмана. Поскольку супруги чувствовали себя хорошо, госпитализация им не потребовалась, и оба они ушли на двухнедельный карантин, а Лицман даже продолжал работать дома. Тогда же на карантин отправились все, кто контактировал с ним в течение последних двух недель, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Также напомним, что в конце марта Яаков Лицман отметился громким высказыванием, что коронавирус – это «божья кара за гомосексуализм». Когда болезнь выявилась у него самого, многие местные СМИ припомнили чиновнику эту скандальную фразу.