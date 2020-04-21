Перевозки национальной безопасности

За 19 дней апреля РЖД нарастили объем погрузки социально значимых товаров на 58,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистику железнодорожного перевозчика. Бурный рост грузоперевозок товаров первой необходимости, согласно данным самих РЖД, происходит в ежедневном режиме и только за последнюю неделю превысил 5%, оттолкнувшись от показателя в 52,7%, зафиксированного 12 апреля.

Для простых потребителей эта статистика означает стабильные быстрые поставки в каждый регион продовольствия, в частности, зерна, сахара, соли, масла, овощей, рыбы и других продуктов, а также лекарств, гигиенических средств и медицинского оборудования. Потребность в осуществлении бесперебойных перевозок всех этих групп товаров в период пандемии и вынужденной самоизоляции значительной части населения значительно возросла.

Так, за две последние недели со станций Краснодарского края отправлено около 65 тыс. тонн продовольственных грузов в 20 регионов, включая Сибирь и Дальний Восток. В том числе транспортировано 36,1 тыс. тонн сахара, более 15 тыс. тонн подсолнечного масла, 12,2 тыс. тонн крупы, муки и других продуктов перемола и свыше 1,3 тыс. тонн соков. А по Свердловской железной дороге с начала апреля перевезено свыше 1,1 тыс. тонн (более 40 контейнеров) медикаментов, санитарно-гигиенических изделий и моющих средств. Дальний Восток, со своей стороны, уже в 15 раз, до 4,1 тысячи тонн, нарастил объемы контейнерной перевозки рыбных консервов. А еще в марте на 6% выросла и погрузка крупы в адрес регионов Среднего Поволжья и Предуралья на Горьковской железной дороге.

По сути, процесс наращивания перевозок социально значимых товаров идет с прошлого месяца. В частности, в марте рост транспортировок сахара к уровню аналогичного периода прошлого года составил 85,6%, овощей - 42,3%, зерна - 17,6%, мяса - 15,2 %. Перевозки макарон и макаронных изделий выросли за 29 дней месяца на 13%.

Для того чтобы обеспечить еженедельно возрастающую на десятки тысяч тонн перевозку продовольственных товаров и других средств первой необходимости, РЖД значительно оптимизировали логистику, предложив рынку новые форматы работы. Так, в марте стартовал проект компании по транспортировке скоропортящихся продуктов контейнерными поездами, которые идут со средней скоростью пассажирских составов.

На отдельных участках РЖД пустили специальные ночные скоростные грузовые экспрессы. В частности, подобный составы курсируют в ночное время на Свердловской железной дороге, и такая услуга пользуется спросом у компаний малого и среднего бизнеса. Кроме того, РЖД значительно скорректировали тарифную политику для перевозок социально значимых грузов, предоставив с 4 апреля 2020 года скидки на внутрироссийские перевозки значительного перечня товаров.

Получить информацию по тарифам, а также оформить заявку на грузоперевозку и оплатить ее можно с помощью электронных сервисов компании. Также недавно РЖД открыли сервис своевременного оповещения о доставке грузов в пункт назначения.