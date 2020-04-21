Коронавирус в Индии, последние новости на 21 апреля 2020: за сутки в стране скончались 33 человека

По последним данным портала koronavirus-map.ru, за минувшие сутки в Индии зарегистрировано 1003 новых случая заражения коронавирусом, всего на 21 апреля 2020 года в стране насчитывается 18658 случаев инфицирования. Также за последние сутки от осложнений умерли 33 человека, общее число смертей достигло 592 случаев. Выздоровели и отправились домой еще 419 человек – всего излечились от коронавируса 3773 жителей страны.

КОРОНАВИРУС, КАРАНТИН И СЕМЕЙНЫЕ СТРАСТИ

Коронавирус и вынужденная строгая самоизоляция становятся причиной семейных драм. Как сообщает издание Newsd, житель индийского города Палиганжа после введения жесткого карантина в стране оказался разлученным со своей любимой женой, которая решила самоизолироваться вместе со своими родственниками в Далайн-Базаре. Мужчина не раз уговаривал супругу вернуться домой и разделить карантин вместе с ним, но женщина все время отказывалась. Закончилась эта история тем, что разозленный индиец устал ждать и решился на месть – женился во второй раз на своей бывшей девушке.

Когда о новом браке своего возлюбленного узнала первая жена, она немедленно обратилась в полицию и обвинила супруга в неверности и двоеженстве. Мстительного супруга арестовали, и теперь ему предстоит выплатить внушительный штраф, а также вымаливать прощение у жены.