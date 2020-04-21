Коронавирус в Германии, последние новости на 21 апреля 2020: в стране готовы принять на лечение иностранцев

По последним данным университета Хопкинса, за минувшие сутки количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в Германии увеличилось на 667 человек и по состоянию на 21 апреля 2020 года теперь составляет 147065 человек. Еще 156 человек скончались в клиниках, общее число умерших от COVID-19 достигло 4862 человек. 3700 пациентов выздоровели, всего от опасного вируса за время борьбы с панэпидемией излечились 95200 жителей страны.

Сейчас Германия занимает 7 место в мире по количеству активных случаев заболевания, на 8 – по количеству смертей и на почетном 1 – по числу выздоровлений.

ГЕРМАНИЯ ГОТОВА ПРИНЯТЬ НА ЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ С КОРОНАВИРУСОМ

Неожиданное заявление сделало накануне министерство здравоохранения Германии: страна готова принять на лечение граждан других европейских стран, зараженных коронавирусом. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление министра здравоохранения Йенса Шпана, Германия возьмет на себя все расходы на лечение, поскольку это «высшее проявление европейской солидарности».

Также Йенс Шпанс обратил внимание, что в стране уже лечатся около 200 иностранцев с подтвержденным коронавирусом – им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Поскольку число выздоровевших в Германии резко идет вверх, в стране сейчас есть как минимум 13 тысяч свободных коек, включая места в реанимации и аппараты ИВЛ.

А вот канцлер ФРГ Ангела Меркель до сих пор с опасением относится ко всем смягчением режима самоизоляции в стране, считая, что говорить об окончании эпидемии коронавируса в Германии еще очень рано, и вирус может вернуться с удвоенной силой, если легкомысленно относиться к ситуации.