2020-04-21T11:39:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Германии, последние новости на 21 апреля 2020: в стране готовы принять на лечение иностранцев

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Германии на 21 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

По последним данным университета Хопкинса, за минувшие сутки количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в Германии увеличилось на 667 человек и по состоянию на 21 апреля 2020 года теперь составляет 147065 человек. Еще 156 человек скончались в клиниках, общее число умерших от COVID-19 достигло 4862 человек. 3700 пациентов выздоровели, всего от опасного вируса за время борьбы с панэпидемией излечились 95200 жителей страны.

Сейчас Германия занимает 7 место в мире по количеству активных случаев заболевания, на 8 – по количеству смертей и на почетном 1 – по числу выздоровлений.

ГЕРМАНИЯ ГОТОВА ПРИНЯТЬ НА ЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ С КОРОНАВИРУСОМ

Неожиданное заявление сделало накануне министерство здравоохранения Германии: страна готова принять на лечение граждан других европейских стран, зараженных коронавирусом. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление министра здравоохранения Йенса Шпана, Германия возьмет на себя все расходы на лечение, поскольку это «высшее проявление европейской солидарности».

Также Йенс Шпанс обратил внимание, что в стране уже лечатся около 200 иностранцев с подтвержденным коронавирусом – им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Поскольку число выздоровевших в Германии резко идет вверх, в стране сейчас есть как минимум 13 тысяч свободных коек, включая места в реанимации и аппараты ИВЛ.

А вот канцлер ФРГ Ангела Меркель до сих пор с опасением относится ко всем смягчением режима самоизоляции в стране, считая, что говорить об окончании эпидемии коронавируса в Германии еще очень рано, и вирус может вернуться с удвоенной силой, если легкомысленно относиться к ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дарья Асламова – о дочке, которая помогает лечить больных коронавирусом: Боевое крещение моей Сони
Наш военкор Дарья Асламова продолжает рассказывать, как ее дочь – московский врач-кардиолог - отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием
Новости 24
Лавров ответил на возможный выход США из Договора по открытому небу
Производители попросили отменить скидки на продукты
Эксперты рассказали, подешевеет ли бензин для простых водителей
Российские фармкомпании готовы отказаться от выпуска парацетомола и димедрола
Треть россиян на изоляции стали реже курить
Эксперты рассказали, ждать ли беби-бума после отмены карантина
Покупателям магазинов разрешено брать развесные товары без перчаток
Российские ученые к 31 мая заевршат доклинические испытания вакцины от коронавируса
Почти у половины зараженных коронавирусом в России болезнь никак не проявляется
Микробиолог сравнил эффективность аппаратов ИВЛ и гелия при лечении коронавируса
Экономист оценил колебание стоимости нефти марки WTI
В России за сутки умер 51 пациент с коронавирусом
В Баварии отменили проведение "Октоберфеста" в 2020 году из-за коронавируса
Российский боевой робот "Маркер" будет готов в 2021 году
Курс рубля на 21 апреля 2020: доллар вырос до 75,87 рубля, евро – 82,14 рубля
В Москве от коронавируса выздоровели уже 2 057 пациентов
Александр Цыбульский, врио губернатора Архангельской области: «Необходимы системные решения застарелых проблем»
Названы страны, где распространены самые опасные штаммы SARS-CoV-2, вызывающие коронавирус
Нефть марки Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель
В России 139 тысяч человек находятся под наблюдением из-за коронавируса
После ухода в минус цены на американскую нефть WTI поднялись до 1,38 долларов
Глава Alibaba Джек Ма пожертвовал ВОЗ миллион масок и тестов на коронавирус
Жаловаться на интернет-магазины можно будет на специальной платформе
В Минтрансе разработали регламент езды на электросамокатах и гидроскутерах
Коронавирус в США, последние новости на 21 апреля 2020: жители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ
Эксперты спрогнозировали, насколько уменьшатся доходы россиян по итогам 2020 года
Названы самые безопасные страны во время пандемии коронавируса
Эксперты рассказали, когда восстановится российская экономика
В России нефтяники начали продавать бензин в убыток