2020-04-21T12:09:00+03:00
Умные вещи

Одноклассники запустили витрину онлайн-услуг для поддержки предпринимателей и исполнителей

В социальной сети Одноклассники появилась витрина онлайн-услуг для поддержки малого бизнеса и исполнителей в период самоизоляции
Поделиться:
ОК также запустит систему поддержки исполнителей услуг, представленных на витрине, с помощью продвижения в ленте новостей и других разделах соцсети.ОК также запустит систему поддержки исполнителей услуг, представленных на витрине, с помощью продвижения в ленте новостей и других разделах соцсети.
Изменить размер текста:

Сервис объединит исполнителей и предпринимателей, которые могут оказывать услуги дистанционно. Кроме того, ОК запустит систему поддержки исполнителей услуг, представленных на витрине, с помощью продвижения в ленте новостей и других разделах соцсети.

Новая витрина станет частью сервиса «Мастера», о тестовом запуске которого ОК объявили в конце 2019 года. В условиях карантина и самоизоляции из-за пандемии коронавируса сервис будет переориентирован на онлайн-услуги.

На витрине будут представлены исполнители и предприниматели трех категорий: спорт, образование и товары на заказ. В дальнейшем список категорий может быть расширен. Также в специальном блоке будут показываться исполнители, которые подтвердили готовность принимать заказы сейчас. На первом этапе на витрину попали исполнители услуг, которые ранее участвовали в публичном тестировании раздела «Мастера». В ближайшее время все, кто разместил свое резюме в разделе «Мастера» и готов работать онлайн, смогут поставить специальную отметку в настройках своего профиля в сервисе. После этого их анкета появится на витрине в соответствующей категории.

Новая витрина станет частью сервиса «Мастера».

Новая витрина станет частью сервиса «Мастера».

Таким образом, сервис поможет предпринимателям и исполнителям получить новых клиентов в это непростое для бизнеса время, а все пользователи смогут быстро найти проверенных специалистов для решения своих потребностей: заказа товаров, организации дистанционного обучения, занятий спортом и других. На странице каждого исполнителя или предпринимателя доступны подробная информация, отзывы и рекомендации, а также возможность связаться с помощью личных сообщений в ОК или других контактов.

Благодаря экосистеме продуктов ОК для бизнеса специалисты смогут в соцсети не только найти клиентов на онлайн-витрине, но и организовать весь процесс: например, собрать группу на тренировку с помощью видеозвонка, провести урок в прямом эфире или показать товар на видео перед доставкой.

Сервис поможет предпринимателям и исполнителям получить новых клиентов.

Сервис поможет предпринимателям и исполнителям получить новых клиентов.

В период пандемии коронавируса ОК поддерживают предпринимателей и всех пользователей. В ОК проходит акция, в рамках которой удваиваются все бюджеты, потраченные в рекламном кабинете внутри соцсети. Кроме того, ОК проводят обучающие вебинары по ведению своего дела в социальной сети, а также информируют пользователей о текущей ситуации – в частности, с помощью специальной ленты с новостями о коронавирусе от ведущих федеральных и региональных СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Кремле отреагировали на виртуальные акции протеста
Кремль призвал не придавать апокалиптическую окраску падению цен на фьючерсы WTI
Девушка сломала обе лодыжки, пытаясь повторить танец для TikTok-челленджа
Песков ответил на вопрос о прекращении режима самоизоляции
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 20 долларов
В Минюсте предложили отказаться от повышения штрафов в новом КоАП РФ
Верховный суд провел первое в России онлайн-заседание
Ученые: «дети из пробирки» чаще склонны к лишнему весу
Лавров ответил на возможный выход США из Договора по открытому небу
Производители продуктов попросили отменить скидки в магазинах
Эксперты рассказали, подешевеет ли бензин для простых водителей
Российские фармкомпании готовы отказаться от выпуска парацетомола и димедрола
Треть россиян на изоляции стали реже курить
Эксперты рассказали, ждать ли беби-бума после отмены карантина
Покупателям магазинов разрешено брать развесные товары без перчаток
Российские ученые к 31 мая заевршат доклинические испытания вакцины от коронавируса
Почти у половины зараженных коронавирусом в России болезнь никак не проявляется