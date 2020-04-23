Как не попасть в лапы коронавирусных мошенников?

- О том, как бы заработать на коронавирусе, злоумышленники начали думать еще в начале февраля. Именно тогда Центробанк начал фиксировать появление первых мошеннических сайтов, звонков и рассылок, которые «играли» на этой теме. За это время ЦБ инициировал блокировку более 2200 ресурсов, которые пытались разводить людей на деньги, используя хайп вокруг темы коронавируса.

Суть обмана в том, что мошенники обзванивают граждан или рассылают письма, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство. Все в итоге сводится к тому, что человек должен под тем или иным предлогом сообщить данные банковской карты, пароль из СМС либо самостоятельно осуществить платеж на некий счет.

Для большей убедительности злоумышленники прикрываются названиями (при телефонном разговоре) или символикой (при рассылке вредоносных писем или при подделке сайтов) официальных структур: Минздрава, Роспотребнадзора, Банка России, Всемирной организации здраво-охранения и других. Примечательно, что мошенники активизировались не только в России, но и в других странах, ведь коронавирус - общемировая беда.

Чтобы не попасть в лапы мошенников, достаточно простых действий точнее, бездействия. Не сообщайте посторонним людям и не вводите на сомнительных сайтах данные банковской карты, па-роли из СМС-сообщений, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать. Всегда держите в голове: если вам кто-то сам позвонил или написал, пообещал что-то выгодное или интересное и при этом просит у вас сообщить ему какую-то информацию или перевести деньги, - это мошенник.