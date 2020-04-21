Коронавирус в Испании, последние новости на 21 апреля 2020: число зараженных медиков превысило 30 000 человек, скончались еще 430 человек

По состоянию на 21 апреля 2020 года за минувшие сутки в Испании скончались 430 человек от коронавируса. Это больше, чем было зарегистрировано за последние два дня.

По данным Университета Хопкинса, общее число жертв составило 21 282 человека. Всего в стране с начала эпидемии заболели 204 178 пациентов. За минувшие сутки прибавилось 3 968 больных. Выздоровели 2000 человек, общее количество выздоровевших составило 85 000 человек.

В больницах продолжают оставаться свыше 100 тысяч человек.

Вчера также стало известно, что более 30 000 заразившихся – медики. По данным минздрава Испании, с начала эпидемии и по 20 апреля этот диагноз был поставлен 31 053 медикам. По данным испанских СМИ, умерли 34.

Карантин продлен минимум до 9 мая. Поскольку давление на больницы значительно снизилось, в Мадриде закрылось одно из отделений полевого госпиталя, развернутого в крупном выставочном центре столицы.