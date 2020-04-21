Британский премьер-министр прогулял начало эпидемии коронавируса

В конце января, когда единичные случаи заражения новым коронавирусом выявили в шести странах помимо Китая, в Британии собрался чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Обсуждали стратегию борьбы с вирусом и обеспечением британских медиков необходимыми средствами индивидуальной защиты на случай, если эпидемии не удастся миновать.На первой встрече министр здравоохранения Мэтт Хэнкок лишь отмахивался, утверждая, что риск пандемии низкий и Британия в безопасности. А премьер-министр Борис Джонсон так и вовсе решил проигнорировать заседания комитета и прогулял сразу пять встреч, пишет Sunday Times.

«Только 2 марта - спустя пять недель - Джонсон пришел на встречу COBRA по коронавирусу. Но тогда уже было слишком поздно: вирус проник в наши аэропорты, поезда, офисы и к нам домой. Британия шла навстречу одной из самых тяжелых инфекций одного из самых страшных вирусов столетия», - пишет издание.

Пока Британия только обсуждала эпидемию COVID-19, Борис Джонсон боролся с наводнением, завершал выход страны из Евросоюза, совершенствовал состав своего кабинета министров и даже отдохнул за городом со своей невестой.

В беспечности Джонсона упрекнул один из его ближайших сторонников, решивший сохранить свое имя в тайне. В беседе с журналистами Sunday Times он заявил, что складывалось ощущение, что у британского премьера не было никакого кризисного плана на случай эпидемии.

- Вы не воюете, если вашего премьер-министра нет, - сказал анонимный источник.

В офисе премьер-министра материал, опубликованный в Sunday Times, назвали ложью и ошибочной информацией, напомнив, что ВОЗ объявил о пандемии COVD-2019 только 11 марта, а в конце января называл вспышку коронавируса достаточно серьезной.

- Правительство работало днями и ночами, чтобы противостоять вирусу, и разработало стратегию, позволяющую защитить нашу систему здравоохранения и спасти жизни. Заседания комитета COBRA вполне могут проводиться под председательством одного из членов кабинета, а не премьер-министра, - говорится в заявлении.

На защиту главы правительства встал глава межведомственной группы по борьбе с коронавирусом Майкл Гоув.

- Утверждение, что пропуск премьер-министром нескольких встреч сильно повлиял на нашу противокоронавирусную стратегию, выглядит довольно гротескно, - заявил Гоув.

А сам Борис Джонсон, который довольно халатно относился к коронавирусной угрозе, до тех пор пока сам не заразился COVID-2019, восстанавливается после выписки из больницы. Сейчас его жизни ничего не угрожает, и в ближайшее время премьер приступит к работе.