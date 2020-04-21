Арендодателя отправят под арест за рассадник коронавируса

Вспышку коронавируса в одном из домов деревни Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области сотрудники Роспотребнадзора прогнозировали еще 10 апреля. Тогда в ходе проверки по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в деревенском доме было обнаружено массовое проживание иностранных граждан.По результатам проверки мигрантам было выдано предписание о необходимости соблюдения карантинных мероприятий в виде самоизоляции. Помимо этого, юридическому лицу, в субаренде у которого находится жилое здание, выдано предписание об организации санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение распространения инфекционного заболевания COVID-19.

Но на официальное предупреждение не обратили внимание ни иностранцы, ни арендодатель.

- Надлежащие меры, направленные на соблюдение санитарных правил и недопущение заражения коронавирусным заболеванием не предприняты, что повлекло выявление иных случаев заражения у жителей указанного дома, - заявили в СК России.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий".

- По подозрению в совершении данного преступления уже задержан собственник дома, 40-летний житель Всеволожского района. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в ведомстве.

Арендодателю теперь грозит до 2 лет лишения свободы.

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