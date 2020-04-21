2020-04-21T13:19:06+03:00
Происшествия

Арендодателя отправят под арест за рассадник коронавируса

В деревенском доме оказались прописаны десятки мигрантов, которые не смогли соблюсти карантин
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments1
По подозрению в совершении данного преступления уже задержан собственник домаПо подозрению в совершении данного преступления уже задержан собственник домаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Вспышку коронавируса в одном из домов деревни Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области сотрудники Роспотребнадзора прогнозировали еще 10 апреля. Тогда в ходе проверки по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в деревенском доме было обнаружено массовое проживание иностранных граждан.По результатам проверки мигрантам было выдано предписание о необходимости соблюдения карантинных мероприятий в виде самоизоляции. Помимо этого, юридическому лицу, в субаренде у которого находится жилое здание, выдано предписание об организации санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение распространения инфекционного заболевания COVID-19.

Но на официальное предупреждение не обратили внимание ни иностранцы, ни арендодатель.

- Надлежащие меры, направленные на соблюдение санитарных правил и недопущение заражения коронавирусным заболеванием не предприняты, что повлекло выявление иных случаев заражения у жителей указанного дома, - заявили в СК России.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий".

- По подозрению в совершении данного преступления уже задержан собственник дома, 40-летний житель Всеволожского района. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в ведомстве.

Арендодателю теперь грозит до 2 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Старший научный сотрудник РАНХиГС Евгений Варшавер: «Мигранты живут по 5-6 человек в комнате. Какой тут режим самоизоляции?»

Столичные социологи запустили в соцсетях памятки о коронавирусе на языках народов Средней Азии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Цена на нефть марки Brent упала ниже $19 за баррель впервые за 20 лет
В ВОЗ назвали предполагаемый источник коронавируса
Власти рассказали, какие документы нужны пешеходам в Москве
В Госдуме прокомментировали возможность переноса майских праздников на лето
Минкомсвязь не видит необходимости в сохранении цифровых пропусков после пандемии
В Кремле отреагировали на виртуальные акции протеста
Кремль призвал не придавать апокалиптическую окраску падению цен на фьючерсы WTI
Девушка сломала обе лодыжки, пытаясь повторить танец для TikTok-челленджа
Песков ответил на вопрос о прекращении режима самоизоляции
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 20 долларов
В Минюсте предложили отказаться от повышения штрафов в новом КоАП РФ
Верховный суд провел первое в России онлайн-заседание
Ученые: «дети из пробирки» чаще склонны к лишнему весу
Лавров ответил на возможный выход США из Договора по открытому небу
Производители продуктов попросили отменить скидки в магазинах
Эксперты рассказали, подешевеет ли бензин для простых водителей
Российские фармкомпании готовы отказаться от выпуска парацетомола и димедрола
Треть россиян на изоляции стали реже курить
Эксперты рассказали, ждать ли беби-бума после отмены карантина
Покупателям магазинов разрешено брать развесные товары без перчаток
Российские ученые к 31 мая заевршат доклинические испытания вакцины от коронавируса
Почти у половины зараженных коронавирусом в России болезнь никак не проявляется