Коронавирус в Швеции, последние новости на 21 апреля 2020: отпевание на похоронах будут проводить в палатках вместо часовен

По последним данным университета Хопкинса за минувшие сутки в Швеции зарегистрировано 392 новых случая заболевания коронавирусом, общее количество зараженных в стране к 21 апреля 2020 года достигло 14777 человек. Еще 40 пациентов скончались, так что общее число умерших составляет уже 1580 человек, что ставит Швецию на 14 место в мире по количеству скончавшихся от COVID-19. Число выздоровевших граждан составляет по-прежнему всего 550 человек.

ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА ЦЕРКОВЬ ПРЕДЛОЖИЛА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПАЛАТКИ ВМЕСТО ЧАСОВЕН

В Швеции продолжает бушевать эпидемия коронавируса, и похороны с церемонией в закрытых часовнях могут опасны с точки зрения распространения вируса среди присутствующих. Поэтому шведская церковь предложила проводить панихиду в палатках на открытом воздухе вместо часовен. Как сообщает издание Dagen, на кладбище Квастекулла в городе Партилле уже есть палатка для погребений на открытом воздухе.

- Мы хотим, чтобы у родственников была возможность устроить похороны на открытом воздухе, а не в часовне, - говорит менеджер кладбища Санна Бьорлин. - На улице гораздо свободнее и больше свежего воздуха, чем в помещении на 20 человек, где совершенно не приходится говорить о соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра.

Сама палатка площадью в сто квадратных метров рассчитана минимум на 45 человек: она защищена от дождя и ветра и имеет великолепную акустику, а первые похороны тут уже состоялись в минувшую пятницу.