2020-04-21T14:23:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Швеции, последние новости на 21 апреля 2020: отпевание на похоронах будут проводить в палатках вместо часовен

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Швеции на 21 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: REUTERSФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По последним данным университета Хопкинса за минувшие сутки в Швеции зарегистрировано 392 новых случая заболевания коронавирусом, общее количество зараженных в стране к 21 апреля 2020 года достигло 14777 человек. Еще 40 пациентов скончались, так что общее число умерших составляет уже 1580 человек, что ставит Швецию на 14 место в мире по количеству скончавшихся от COVID-19. Число выздоровевших граждан составляет по-прежнему всего 550 человек.

ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА ЦЕРКОВЬ ПРЕДЛОЖИЛА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПАЛАТКИ ВМЕСТО ЧАСОВЕН

В Швеции продолжает бушевать эпидемия коронавируса, и похороны с церемонией в закрытых часовнях могут опасны с точки зрения распространения вируса среди присутствующих. Поэтому шведская церковь предложила проводить панихиду в палатках на открытом воздухе вместо часовен. Как сообщает издание Dagen, на кладбище Квастекулла в городе Партилле уже есть палатка для погребений на открытом воздухе.

- Мы хотим, чтобы у родственников была возможность устроить похороны на открытом воздухе, а не в часовне, - говорит менеджер кладбища Санна Бьорлин. - На улице гораздо свободнее и больше свежего воздуха, чем в помещении на 20 человек, где совершенно не приходится говорить о соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра.

Сама палатка площадью в сто квадратных метров рассчитана минимум на 45 человек: она защищена от дождя и ветра и имеет великолепную акустику, а первые похороны тут уже состоялись в минувшую пятницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дарья Асламова – о дочке, которая помогает лечить больных коронавирусом: Боевое крещение моей Сони
Наш военкор Дарья Асламова продолжает рассказывать, как ее дочь – московский врач-кардиолог - отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием
Новости 24
Ожидаемая продолжительность жизни в России достигла исторического максимума
В сети вспомнили репортаж про атипичную пневмонию 2003 года: ситуация развивалась один в один как сейчас
Сбербанк дал свой прогноз пика коронавируса в России
«У нас нет снарядов»: Греф заявил, что раздавать деньги населению в России нет возможности
Курс евро на 22 апреля: официальные данные ЦБ РФ
Прима Большого театра посоветовала, как сохранить фигуру во время самоизоляции
Россияне, застрявшие в ЮАР, мечтают вернуться домой
Грузовой транспорт сможет ездить по Москве ночью без спецпропусков
Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян
Путин допустил, что резерв коек в больницах может не понадобится, но его нужно иметь
Большинство россиян собираются провести летний отпуск дома
Путин одобрил идею поддержки внутреннего туризма после пандемии
В Москве ввели обязательную самоизоляцию для больных ОРВИ
В мире у 826 миллионов школьников нет компьютера для домашнего обучения в период пандемии
Полиция предупредила о незаконности продажи цифровых пропусков
На обходе Тюмени завершается замена 2,6 километра асфальта
В России коронавирус подтвержден у сотни журналистов, один человек умер
В России появится механизм реабилитации людей после незаконного административного наказания
Цифровые пропуска для пешеходов в Москве вводить не планируют
Цена на нефть марки Brent упала ниже $19 за баррель впервые за 20 лет
В ВОЗ назвали предполагаемый источник коронавируса