2020-04-21T15:44:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Великобритании, последние новости на 21 апреля 2020: запущено массовое производство вакцины от СОVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Великобритании на 21 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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По последним данным университета Хопкинса, за минувшие сутки в Великобритании зарегистрировано 4683 новых случая заболевания коронавирусом. Всего сейчас в стране по состоянию на 21 апреля 2020 года насчитывается зараженных 125856 жителей. За сутки в больницах Великобритании скончались 455 пациентов – всего с начала борьбы с панэпидемией в стране умерли 16550 человек и всего 446 выздоровели.

В данный момент Великобритания занимает 3 место в мире по количеству активных случаев заболевания. По количеству смертей страна расположилась на 5 месте, а по числу выздоровлений - на далеком 206.

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЗАПУСТИЛИ ПРОИЗВОДСТВО ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА

В Великобритании запустили массовое производство вакцины от коронавируса, причем минуя этап клинических испытаний на людях. Как сообщает телеканал Sky News со ссылкой на директора Дженнеровского университета в Оксфорде Адриана Хилла, в основе вакцины находится безобидный вирус шимпанзе с генетической частью кода коронавируса. И хотя не было проведено никаких клинических испытаний, в ближайшее время планируется выпустить миллион доз вакцины, а в сентябре запустить массовое вакцинирование населения Соединенного королевства, если вакцина покажет свою эффективность.

- Шансы на то, что вакцина окажется успешной, равняются 80%», - уверен Адриан Хилл. - Подобные испытания с другими заболеваниями ранее приносили свои плоды.

Всего на исследования и создание вакцины власти Великобритании выделили более 2,7 миллиона долларов.

Лондонцы поблагодарили аплодисментами борющихся с коронавирусом врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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