Трагедия великого советского актера: взлеты и падения Михаила Кононова

О Кононове, без сомнения, одном из самых ярких и разноплановых актеров советского кино, сегодня вспоминают редко. Помогает разве что День учителя, который почти всегда сопровождается показом по центральным каналам "Большой перемены" - конечно же, звездной, но далеко не единственной достойной работы актера.

Он мог быть смешным, наивным, трогательным, как молоденький педагог Нестор Петрович, но мог и пугать и даже вызывать отвращение - вспомните хотя бы пирата Крыса, отвечавшего за злые силы в "Гостье из будущего". Эмоциональный, неоднозначный, противоречивый, он был таким не только на экране, но и в жизни. Документальный фильм "Против всех" (Первый канал, 25 апреля, 10.15) будет показан 25 апреля - в этот день народному артисту России исполнилось бы 80 лет. В фильме авторы попытаются рассказать о непростой личной жизни артиста, о его слабостях и недостатках, о событиях, сыгравших, ключевую роль в его трагической судьбе (самоубийство матери, дошедший до суда конфликт с женой Натальей), о последних годах, которые Михаил Иванович провел в нищете и забвении (напомним, актер скончался 16 июля 2007-го).

Михаил Кононов в фильме «Большая перемена»Фото: кадр из фильма

Также в день рождения Кононова мы увидим посвященный ему фильм из документального цикла "Острова" ("Культура", 17.10) и драму "Василий и Василиса" ("Культура", 17.50). В этом фильме, снятом по книге Валентина Распутина, Михаил Иванович сыграл главную роль. Судьба его персонажа Василия Вологжина в какой-то степени перекликается с его собственной: неплохой в общем-то мужик Василий однажды, будучи в изрядном подпитии, поднял руку на свою жену - та в результате потеряла ребенка и так мужа и не простила...

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