Вероника Скворцова об эпидемии коронавируса в России: К маю мы точно выйдем на плато

20 апреля знаменитый телеведущий пригласил в свою авторскую программу «Познер» экс-министра здравоохранения, а ныне главу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову. В первую очередь всех нас сейчас интересует: когда начнет снижаться заболеваемость коронавирусом в России?

- В начале апреля вы сказали: если мы будем увеличивать объемы тестирования, то понадобится 10 — 14 дней для выхода на плато, - напомнил Владимир Познер. - После этого мы какое-то время продержимся на одном уровне и пойдем в обратную сторону. То есть заболеваемость начнет снижаться. Как обстоит дело сейчас? Мы еще на плато не вышли?

- Мы пока прирастаем, - пояснила Скворцова. - Но это происходит очень интересным образом. Растет именно общее число заболевших — за счет расширения тестирования. А вот количество тяжелых форм не растет. И это очень хороший признак.

Еще несколько дней назад рост заболеваемости ото дня ко дню был в 1,3 — 1,4 раза. А сегодня (данные за воскресенье. - Ред.) — всего 0,7 раза. У меня есть объяснение. Увеличенное количество больных возникло в тот день, когда правительство России в соответствии с рекомендациями ВОЗ поручило расширить круг тестируемых лиц. То есть проверять стали не только тех, кто контактировал с больными коронавирусом, но и контактных с пациентами, имевшими любые ОРВИ.

- А резкое снижение кривой заболеваемости потом как объяснить?

- Пока ясности нет. Кривая ото дня ко дню может меняться. В какой-то день лаборатории могут быть переполнены, и тогда данные сегодняшнего дня дадут завтра. Статистические погрешности могут быть. Но в целом, судя по всему, мы недалеко от пика заболеваемости. Аналитики ФМБА считают, что до мая мы точно выйдем на плато. Скорее всего, в конце этой — следующей недели. Сколько потом будем находиться на плато, сейчас трудно сказать. И потом столь же долго нам придется с него спускаться, - отметила Скворцова.

Гость Вероника Скворцова. Познер. Выпуск от 20.04.2020.

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