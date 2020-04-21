2020-04-21T15:51:05+03:00
Общество

Москвичам предложили выбирать себе питомцев по интернету

Московские приюты для бездомных животных знакомят с питомцами онлайн
Юрий ШАМИН
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Режим самоизоляции не только помогает бороться с коронавирусом, но и делает более актуальными различные дистанционные интернет-сервисы. Например, онлайн-каталог питомцев столичных приютов позволяет всем желающим москвичам выбрать себе четвероногого питомца, не покидая квартиры.

«В приютах «Зоорассвет» и «Зеленоград», которые подведомственны департаменту жилищно-коммунального хозяйства Москвы, содержатся около 1200 собак и более 400 кошек. Из-за пандемии коронавируса в учреждениях действуют ограничения доступа волонтеров и других посетителей, но это не значит, что питомца нельзя приютить. Главное, подойти к этому вопросу максимально ответственно, а не рассматривать собаку, как возможность лишний раз выйти на улицу»,предупредили в департаменте ЖКХ.

В настоящее время в онлайн-каталоге представлены щенки, взрослые собаки и кошки. Число «личных дел» ждущих своего хозяина животных постоянно увеличивается, а вместе с фото и краткой характеристикой питомца кураторы проекта обещают провести подробные консультации о том, как оформить документы на владение в удаленном режиме.

«Радует, что в такое напряженное для Москвы и москвичей время у города нашлись силы и возможности поддерживать подобный интернет-каталог, - отметил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественному контролю Артем Кирьянов. - Потому что, действительно, сегодняшняя ситуация с людьми, с ограничениями в их передвижении, конечно же, влияет и на наших питомцев. Получается, что сейчас очень сложно взять собаку из приюта, и в этой связи надо, конечно, приветствовать такие решения, которые позволяют людям, не нарушая режима самоизоляции, взять себе четвероногого друга. Надо максимально распространять информацию об этом онлайн-каталоге и максимально приветствовать возможность им воспользоваться. Возможно, такой опыт стоит перенести и на другие российские регионы».

В официальном аккаунте столичного департамента ЖКХ в соцсетях появилась также краткая инструкция о том, как выбрать себе питомца из приюта в режиме онлайн. Во-первых, для этого нужно выбрать понравившуюся собаку или кошку в интернет-каталоге. Во-вторых, связаться с кураторами, телефоны которых приведены в посте, и согласовать оформление животного. И, наконец, надо получить QR-код, позволяющий доехать до приюта и забрать своего нового домашнего любимца.

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