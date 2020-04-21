2020-04-21T14:49:57+03:00
Умные вещи

ВКонтакте начала тестировать рекламу личных страниц

Эта функция пригодится тем, кто продвигает собственный бренд
Поделиться:
Новый формат позволяет продвигать не только свой профиль, но и отдельные записи из негоНовый формат позволяет продвигать не только свой профиль, но и отдельные записи из негоФото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

ВКонтакте начинает тестировать новый формат объявлений — «Реклама личной страницы». Функция пригодится тем, кто продвигает личный бренд. Например, блогеры смогут рассказывать, почему за их жизнью интересно следить, эксперты легко распространят статьи с обстоятельным разбором тенденций, а селебрити найдут новых поклонников с помощью уникальных рекламных инструментов.

Новый формат позволяет продвигать не только свой профиль, но и отдельные записи из него. Рекламодатель может выбрать, где показывать объявление: в десктопной версии ВКонтакте или на мобильных устройствах. Кроме того, к таким объявлениям можно применять все настройки таргетинга, доступные другим форматам в VK. При этом продвигать бизнес с личной страницы не получится — для этого нужно использовать Страницу бизнеса.

Объявление нового формата отобразится в ленте новостей — и будет похоже на обычный пост, который при нажатии перенаправит на указанную личную страницу. Рекламодатели могут установить оплату либо за переходы в профиль, либо за 1000 показов. Рекламная запись участвует в общем аукционе с другими объявлениями в ленте. ВКонтакте будет собирать обратную связь от рекламодателей, чтобы развивать инструмент с учётом их пожеланий.

Светлана Черникова, руководитель внутреннего маркетинга ВКонтакте для бизнеса:

«Исторически сложилось, что блогеры и звёзды наряду с представителями бизнеса создавали сообщества. Но в некоторых случаях мы видим потребность продвигать личные страницы — например, их часто используют для выстраивания личного бренда, когда хотят отделить себя от общего проекта. При этом для развития бизнеса лучше всего всё же подходят сообщества: они предоставляют огромные возможности для продвижения, общения с клиентами и оформления заказов».

Александр Ревва, шоумен:

«Мне нравится, что площадка идёт по пути поддержки создателей контента. Теперь рассказать о своём творчестве новой аудитории будет ещё проще».

Юлианна Караулова, певица:

«На протяжении последних лет мне действительно не хватало инструментов продвижения личной страницы. Я всегда спасалась ведением и продвижением сообщества, но хотелось быть поближе к своим слушателям. Сейчас этот барьер убрали, и я смогу делать промо на личную страницу: ещё больше общаться со своими подписчиками и рассказывать про творческие планы и релизы».

Ранее ВКонтакте объявила о новом подходе к верификации профилей и сообществ. Отметка о прохождении проверки перестала быть символом особой популярности. Она лишь означает, что страницу ведут настоящие представители, а не фанаты или злоумышленники. Благодаря этому изменению галочку получают больше талантливых авторов, представителей бизнеса и лидеров мнений, а пользователям проще отличать официальные представительства от творчества фанатов или других похожих страниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ожидаемая продолжительность жизни в России достигла исторического максимума
В сети вспомнили репортаж про атипичную пневмонию 2003 года: ситуация развивалась один в один как сейчас
Сбербанк дал свой прогноз пика коронавируса в России
«У нас нет снарядов»: Греф заявил, что раздавать деньги населению в России нет возможности
Курс евро на 22 апреля: официальные данные ЦБ РФ
Прима Большого театра посоветовала, как сохранить фигуру во время самоизоляции
Россияне, застрявшие в ЮАР, мечтают вернуться домой
Грузовой транспорт сможет ездить по Москве ночью без спецпропусков
Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян
Путин допустил, что резерв коек в больницах может не понадобится, но его нужно иметь
Большинство россиян собираются провести летний отпуск дома
Путин одобрил идею поддержки внутреннего туризма после пандемии
В Москве ввели обязательную самоизоляцию для больных ОРВИ
В мире у 826 миллионов школьников нет компьютера для домашнего обучения в период пандемии
Полиция предупредила о незаконности продажи цифровых пропусков
На обходе Тюмени завершается замена 2,6 километра асфальта
В России коронавирус подтвержден у сотни журналистов, один человек умер
В России появится механизм реабилитации людей после незаконного административного наказания
Цифровые пропуска для пешеходов в Москве вводить не планируют
Цена на нефть марки Brent упала ниже $19 за баррель впервые за 20 лет
В ВОЗ назвали предполагаемый источник коронавируса