ВКонтакте начала тестировать рекламу личных страниц

ВКонтакте начинает тестировать новый формат объявлений — «Реклама личной страницы». Функция пригодится тем, кто продвигает личный бренд. Например, блогеры смогут рассказывать, почему за их жизнью интересно следить, эксперты легко распространят статьи с обстоятельным разбором тенденций, а селебрити найдут новых поклонников с помощью уникальных рекламных инструментов.

Новый формат позволяет продвигать не только свой профиль, но и отдельные записи из него. Рекламодатель может выбрать, где показывать объявление: в десктопной версии ВКонтакте или на мобильных устройствах. Кроме того, к таким объявлениям можно применять все настройки таргетинга, доступные другим форматам в VK. При этом продвигать бизнес с личной страницы не получится — для этого нужно использовать Страницу бизнеса.

Объявление нового формата отобразится в ленте новостей — и будет похоже на обычный пост, который при нажатии перенаправит на указанную личную страницу. Рекламодатели могут установить оплату либо за переходы в профиль, либо за 1000 показов. Рекламная запись участвует в общем аукционе с другими объявлениями в ленте. ВКонтакте будет собирать обратную связь от рекламодателей, чтобы развивать инструмент с учётом их пожеланий.

Светлана Черникова, руководитель внутреннего маркетинга ВКонтакте для бизнеса:

«Исторически сложилось, что блогеры и звёзды наряду с представителями бизнеса создавали сообщества. Но в некоторых случаях мы видим потребность продвигать личные страницы — например, их часто используют для выстраивания личного бренда, когда хотят отделить себя от общего проекта. При этом для развития бизнеса лучше всего всё же подходят сообщества: они предоставляют огромные возможности для продвижения, общения с клиентами и оформления заказов».

Александр Ревва, шоумен:

«Мне нравится, что площадка идёт по пути поддержки создателей контента. Теперь рассказать о своём творчестве новой аудитории будет ещё проще».

Юлианна Караулова, певица:

«На протяжении последних лет мне действительно не хватало инструментов продвижения личной страницы. Я всегда спасалась ведением и продвижением сообщества, но хотелось быть поближе к своим слушателям. Сейчас этот барьер убрали, и я смогу делать промо на личную страницу: ещё больше общаться со своими подписчиками и рассказывать про творческие планы и релизы».

Ранее ВКонтакте объявила о новом подходе к верификации профилей и сообществ. Отметка о прохождении проверки перестала быть символом особой популярности. Она лишь означает, что страницу ведут настоящие представители, а не фанаты или злоумышленники. Благодаря этому изменению галочку получают больше талантливых авторов, представителей бизнеса и лидеров мнений, а пользователям проще отличать официальные представительства от творчества фанатов или других похожих страниц.