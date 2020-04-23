Ваш личный индекс самоизоляции: на какую знаменитость вы похожи?

А также напоминает, что человечество много раз сталкивалось с такой необходимостью. И именно в эти периоды зачастую рождались гениальные произведения, открытия, творения. Неудивительно, ведь в уединении нередко расцветает вкус к творчеству, познаниям, а еще проявляются кулинарные способности.
Пройдите тест и узнайте, каков ваш личный индекс самоизоляции, насколько хорошо вы справляетесь с вынужденным уединением, какие таланты вам надо развивать и кто по поведению в подобной ситуации ваш гениальный звездный двойник. В конце теста вас ждет необычный рецепт от ТМ «Помидорка», который поможет проводить время в самоизоляции полезно и со вкусом!
1На дворе 1830 год. В Москву пускают только обозы с едой. На балы нельзя, встречаться в салонах со знакомыми и, как прежде, острить и флиртовать с прекрасными дамами нельзя. Вот холера! В прямом смысле, потому что все меры обусловлены эпидемией заболевания. Скукота… Как бы вы поступили на месте «Солнца русской поэзии»?
Правильный ответ:Пушкин укрылся в уютном Болдино и, не падая духом, написал множество прекрасных стихов, повестей и рассказов. Потомки назовут «Болдинскую осень» самым продуктивным периодом творчества Александра Сергеевича Пушкина. За «карантинную» осень он написал «Повести Белкина», «Маленькие трагедии» и даже две последние главы «Евгения Онегина». Это принесло ему неплохие деньги.
2Одного из самых известных «изолянтов» в мире придумал Даниель Дефо – это Робинзон Крузо. Дефо зачастую и сам рисковал своей жизнью и своего героя заставил пережить очень опасные ситуации. В результате кораблекрушения Робинзон оказался на необитаемом острове. Как бы вы поступили на его месте?
Правильный ответ:Робинзон будто повторил путь от первобытного человека до цивилизованного. Чтобы защитить себя, он прежде всего построил жилье. Чтобы прокормиться – приручил диких коз. Робинзон смог из нескольких зернышек вырастить урожай пшеницы, взлелеять виноградную лозу. Моряку пришлось освоить ремесло портного, а еще он оказался талантливым гончаром.
3«Весь мир - театр», - писал Шекспир. Для него же театр был и домом, и местом работы. Но иногда театры закрывают, в частности по санитарно-эпидемическим причинам. Почти весь 1606 год Лондон находился на карантине, массовые мероприятия были запрещены. Что бы вы сделали на месте Вильяма нашего Шекспира?
Правильный ответ:Шекспир начал творить. Благодаря самоизоляции 1606 года Уильям Шекспир создал свои величайшие трагедии - «Король Лир» и «Макбет» - и стал самым цитируемым до сих пор классиком литературы в мире.
4Дамский угодник Джакомо Казанова тоже однажды оказался в самоизоляции. Вернее, в строгой изоляции без приставки «само». Молодой венецианец закрутил роман с дочкой местного дожа Викторией. И, как обычно, охладел. Но влиятельный батюшка девицы велел изловить наглеца и запереть с выбором: свадьба или виселица. Казанова три месяца «карантинил» в темнице. Что бы вы сделали на его месте?
Правильный ответ:Неистовый Казанова выбрался и сбежал в Парму. Ему удалось обхитрить охрану и на лодке выбраться за пределы Венеции. В Парме удачливый авантюрист нашел покровителей в ордене оккультистов и пробовал заниматься алхимией.
5Датский исследователь Арктики Петер Фрейхен внешне походил на устрашающего брутального викинга, но человеком был мягким, ни одного белого мишки не обидел. Однажды он направился по научным делам в Гренландию, но сбился с пути из-за жуткой метели. Как бы вы спасались в этих обстоятельствах?
Правильный ответ:Когда ученый, потерявший сознание, очнулся, над ним был большущий сугроб. Как бывалый походник он знал: во время лютой северной непогоды лучше изолироваться внутри сугроба. И так обжился, что вылезать не хотелось. А вот как Петер Фрейхен выбрался из своего ледяного домика, это уже другая занимательная история. При случае прочтите, не пожалеете.
6Один из величайших французских импрессионистов и друг Ван Гога художник Поль Гоген однажды решил, что никто его не любит, никто не понимает. Сначала пил абсент и депрессировал, а потом решил начать новую жизнь и уйти от прежней обстановки. Куда бы вы подались на его месте?
Правильный ответ:Художник уехал на полинезийский остров Таити и создал там свои лучшие работы, которые вошли в список шедевров живописи планеты и оцениваются во многие миллионы долларов. Например, цикл «Женщины Таити», «Забавы», «День бога».
7Однажды американский писатель Джек Керуак заперся от всего мира на три недели в своем кабинете со звукоизолирующими панелями. А вы бы решились на такую меру?
Правильный ответ:Керуак не выходя из комнаты, ярко, сочно, провокационно описал жизнь в самых разных уголках США. Так был создан его культовый роман «В дороге», герои которого колесят по всей Америке и Мексике. Рукопись «В дороге» ушла с аукциона почти за 2,5 миллиона долларов, а в 2012 году вышел фильм «На дороге», который снят по мотивам романа Керуака.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ваш индекс самоизоляции - 0! Как у Джакомо Казановы. Вы никогда не отчаиваетесь, верите в удачу и свою счастливую звезду. Вы любите свободу, но разве она дороже вашей жизни? Вам необходимо быть в центре внимания - общайтесь с друзьями в интернете. Развивайте свои ораторские способности в домашних условиях. Для вас рецепт блюда французских авантюристов - рататуй от ТМ «Помидорка». Смотреть рецепт
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ваш индекс самоизоляции - 2! Как у Даниеля Дефо. Не подвергайте свою жизнь опасности, как это делал поэт. Буйство эмоций, отвагу и свой напор направьте на благоустройство своего дома, а лучше попробуйте найти себя в кулинарном искусстве. Из вас может получиться отличный повар! Для начала предлагаем вам приготовить простое морское блюдо – кальмары в томатном соусе от ТМ «Помидорка». Смотреть рецепт
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ваш индекс самоизоляции - 3! Как у исследователя Петера Фрейхена. У вас пытливый ум и вы стараетесь получить больше знаний. Но можете поддаться секундному порыву и выбежать на улицу со словами: «Эврика!». Вас спасет научная литература. Только не забывайте отвлекаться на перекус. Доказано: для мозга нужны полноценные белки. Поэтому приготовьте себе ростбиф с томатным соусом от ТМ «Помидорка». Смотреть рецепт
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ваш индекс самоизоляции - 4! Вы как Поль Гоген. Вашей яростной творческой натуре тесно в рамках общепринятых понятий, вы все видите и делаете по-своему. Вы хорошо переносите самоизоляцию, но вам надо сохранять вдохновение. Чтобы творческий подъем не пропал, закажите кисти, запишитесь на художественные онлайн-курсы и не забывайте радовать себя красивыми блюдами, например, живописной «яичницей-светофором» от ТМ «Помидорка». Смотреть рецепт
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ваш индекс самоизоляции - 5! Совсем как у Пушкина. Трудности вас не пугают, одиночество не вгоняет в депрессию, вы умеете переживать непростые времена, утешаете других и своим примером показываете стойкость духа и выходите из кризиса с выгодой. Пишите, творите, сочиняйте, а для вдохновения прекрасно подойдет рецепт картофеля по-пушкински от ТМ «Помидорка». Смотреть рецепт