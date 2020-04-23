Ваш личный индекс самоизоляции: на какую знаменитость вы похожи?

А также напоминает, что человечество много раз сталкивалось с такой необходимостью. И именно в эти периоды зачастую рождались гениальные произведения, открытия, творения. Неудивительно, ведь в уединении нередко расцветает вкус к творчеству, познаниям, а еще проявляются кулинарные способности.

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