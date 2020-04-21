Вероника Скворцова - о больных коронавирусом в России: почти половина бессимптомных, но каждый пятый — в тяжелом состоянии

- Мы уже видим в России, что 45% случаев заражения коронавирусом — бессимптомные, - сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, выступая в программе «Познер» на Первом канале в понедельник, 20 апреля. - Около 30-35% случаев - легкие формы, которые протекают как обычная ОРВИ. Но оставшиеся 20% - это очень тяжелые больные.

Сейчас в клиниках ФМБА только в Москве лежит около тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией, рассказала Скворцова. Из них больше 15% больных в крайне тяжелом состоянии. «У них полиорганная недостаточность. Поражаются не только легкие, но и почки, печень, миокард (сердечная мышца. - Ред.). Вирус действует системно. Он не банальный и отличается от своего известного аналога, SARS (коронавирус, вызвавший атипичную пневмонию в 2002—2003 гг.)», - отметила глава ФМБА.

По ее словам, недавно появились новые данные. Оказалось, что коронавирус «садится» на особый белок, который относится к иммунной системе. Связываясь с этим белком, вирус фактически разрушает гем, основу эритроцита, железосодержащую молекулу, которая отвечает за перенос кислорода по крови.

- Этот факт объясняет, почему при коронавирусной инфекции кислородная недостаточность у больных связана не только с повреждением легких. Но и с нарушением транспортной функции самой крови, - пояснила Скворцова.

ВОПРОС В ТЕМУ

Так ли нужна всеобщая изоляция?

- Есть мнение, что изоляция может навредить больше, чем сам коронавирус. Что бы вы сказали сторонникам такой точки зрения? - спросил Владимир Познер.

- Это решение (о введении режима изоляции. - Ред.) принималось после консультаций с лучшими экспертами. Самыми опытными эпидемиологами, вирусологами, инфекционистами. Почему необходимо социальное разобщение? Если строить график, кривую заболеваемости, то рост может быть разным. Есть примеры Италии, Испании, когда кривая идет вверх практически вертикально. Это приводит к тому, что каждый день появляются тысячи и тысячи новых больных. И тысячи смертей. Потому что, как уже было отмечено, доля тяжелых больных всегда составляет около 15-20%.

Чем больше общее количество больных, тем больше тяжелых. А это не просто нагрузка на всю систему здравоохранения. Это не дает возможности врачам работать так, как они должны работать. Это ставит жуткие этические проблемы. В Европе, США приходится принимать специальные правила, как сортировать больных. Кому давать возможность жить, а кому нет. Это пошаговый алгоритм. Отсекаются сначала те, кто старше определенного возраста. Потом те, у кого есть определенные хронические болезни...

Поэтому перед нами стояла задача сделать кривую роста заболеваемости как можно более пологой. Тут есть минус — сама эпидемия растягивается на более долгий срок, дольше идти до пика и спускаться с него. Но, с другой стороны, это дает возможность адаптироваться медицинской системе. Выгадать время, чтобы мобилизовать необходимые мощности, коечные, человеческие, провести дополнительную подготовку кадров.

За счет этого создаются условия, чтобы оказывать медпомощь всем, кто в ней нуждается, подчеркивают специалисты. И нашим врачам сейчас не приходится выбирать, кого оставить умирать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768263" frameborder="0"></iframe> Скворцова: «Через 11 месяцев в РФ может появиться вакцина против коронавируса».

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