Колл-центр «Мы вместе» принял за один месяц 1,5 миллиона звонков

Прошел месяц с момента запуска Фондом Росконгресс круглосуточной горячей линии «Мы вместе» по поддержке и координации помощи пожилым людям старше 60 лет и маломобильным гражданам, попавшим в группу риска и находящимся в самоизоляции. Проект реализован при поддержке Общероссийского народного фронта, Ассоциации волонтерских центров, Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеров Конституции» и ПАО «Ростелеком».

За 30 дней бесперебойной работы сотрудниками горячей линии принято более 1,5 млн звонков, зарегистрировано свыше 185 тыс. заявок. Звонки пришли из всех регионов России, помощь получили более 123 тыс. человек. За месяц работы было подключено более 10 региональных колл-центров, а внутри общероссийского интерактивного голосового меню разработано и записано 10 отдельных веток. Разрабатывается отдельное программное обеспечение для регионов. Закончено тестирование специально разработанного робота для линии.

«Горячая линия уже сейчас стала отдельным большим направлением деятельности Фонда Росконгресс. Сегодня к нам поступают запросы на открытие колл-центров “под ключ”, проведение экспертиз существующих мощностей в других структурах и организациях, обучение волонтеров по методике подготовки операторов линии и организацию чат-ботов. За короткое время о проекте колл-центра стало известно по всей стране. Это – заслуга каждого задействованного в работе. Убежден, что наши инициативы по развитию этого проекта могут послужить хорошим примером для российского бизнеса», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В перспективных планах горячей линии – подключение к работе волонтерских и студенческих движений.

«Такие серьезные показатели были бы невозможны без полной самоотдачи сотрудников Фонда Росконгресс, наших партнеров и волонтеров, которые сейчас активно подключаются к работе горячей линии. Мы получаем огромное количество благодарностей, видим большое внимание к проекту со стороны средств массовой информации. Очевидно, что в такое непростое время пожилые и маломобильные люди должны получать всестороннюю поддержку. Уверена, что, если каждый из нас потратит немного своего времени и сил на добрые дела, проект “Мы вместе” будет и дальше оправдывать свое название», – отметила инициатор проекта горячей линии, руководитель дирекции по работе с участниками Фонда Росконгресс Мария Киселева.

На официальном сайте Фонда Росконгресс размещен специальный раздел о деятельности горячей линии, о возможностях Фонда по организации подобных колл-центров для партнерских организаций и коммерческих структур.

Фондом Росконгресс и Общероссийским народным фронтом подписано соглашение с целью развития долгосрочного и эффективного сотрудничества. Согласно документу, Фонд Росконгресс является генеральным партнером Общероссийского народного фронта по организации и координации работы круглосуточной общероссийской горячей линии для пожилых и маломобильных граждан, находящихся в самоизоляции.

Колл-центр «Мы вместе» работает в круглосуточном режиме.

Телефон горячей линии: 8 (800) 200 3411.