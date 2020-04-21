Коронавирус в Португалии, последние новости на 21 апреля 2020: количество заболевших возросло до 21 379 человек

По состоянию на 21 апреля количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Португалии возросло до 21 379 человек. За минувшие сутки общее число заболевших COVID-19 возросло до 21 379. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным на 21 апреля 27 человек погибли, теперь общее количество скончавшихся от коронавируса в Португалии выросло до 762. Число выздоровевших увеличилось на 307 человек до 917.

В северном регионе страны остается наиболее сложная обстановка. Здесь 12 806 подтвержденных случаев заражения, из них умер 441 человек.

Действие режима чрезвычайного положения в Португалии продлено до 2 мая.

В Лиссабоне заразились 138 из 175 мигрантов, размещенных во временных убежищах в ожидании документов. Вчера все они были эвакуированы и доставлены в Центральную мечеть города для тестирования.

Как сообщает Reuters, те, у кого отрицательные анализы, вернутся в общежитие, в котором провели полную дезинфекцию.

Глава Португальского совета по делам беженцев Моника Фаринья сказала, что ее организация обеспокоена возможностью заражения в других общежитиях, где соблюдать социальное дистанцирование крайне сложно.