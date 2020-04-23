Как отечественные препараты помогут победить COVID-19

Российский ученый-вирусолог, главный научный сотрудник в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи, академик РАН, действительный член РАЕН Феликс Ершов ответил на актуальные вопросы о коронавирусе COVID-19

- В связи с пандемией COVID-19 сейчас часто вспоминают испанку 1918 года. Насколько тяжелыми будут последствия от коронавируса COVID-19?

- Считаю, что пандемия коронавируса протекает по законам распространения вирусных эпидемий. Раньше в ХХ веке они были на пятом месте по распространению ОРВИ после риновирусов, РС-инфекции, гриппа и парагриппа. Коронавирусы находили в основном у детей, и протекали они тогда не тяжело. Смертность была исключением. Гром грянул в ХХI веке, когда в Китае в 2002 г. разразился SARS, а через 10 лет на юго-востоке в 2013 г. - MERS. Те инфекции проделали свой цикл и закончились. Теперь это все уже почти забыто. Нынешние коронавирусы характеризуются высокой заразительностью. К счастью, смертность от них остается невысокой. Всех напугала Италия, а вот Китай недавно справился благодаря жесткому карантину.

- Какие меры профилактики вы считаете наиболее эффективными: помогают ли медицинские маски, нужно ли все время использовать антисептик, имеет ли смысл закупаться противовирусными препаратами?

- С моей точки зрения, маски бесполезны. Они нужны для психологического успокоения. Для детей и взрослых основные рекомендации уже хорошо известны: гигиена рук, не прикасаться к лицу, что люди делают по 20 раз в час. Кашлять и чихать в бумажные платки (в рукав или в локоть, но не в ладошку) и сразу их выбрасывать. Не трогать руками или протирать дезинфицирующими растворами кнопки лифта, дверные ручки, поручни, тележки в супермаркетах. Следует использовать «Белизну». Соляной раствор можно использовать, чтобы орошать носоглотку и полоскать горло: 3 чайные ложки соли на стакан воды. Поддерживать влажность в помещении на уровне 40 - 60 процентов, проветривать комнаты. Главное, надо помнить, что коронавирус может долго сохраняться на различных материалах - от нескольких часов до нескольких суток.

- Есть ли у нового коронавируса какие-то специфические симптомы, по которым его можно отличить от обычного гриппа и ОРВИ?

- Коронавирусы являются высокопатогенными возбудителями из семейства ОРВИ. В отличие от типичной картины сезонных ОРВИ, высокопатогенные штаммы вызывают высокую заболеваемость, потому что сразу после попадания в организм человека запускают механизм противодействия системе врожденного иммунитета, включая подавление систем интерферонов I типа.

Сам заболевший не сможет диагностировать у себя коронавирус COVID-19. Для этого необходимы консультация врача и проведение специальных тестов. Но при первых симптомах - повышении температуры, сухом кашле, появлении одышки, диарейном синдроме, повышенной утомляемости и миалгии - необходимо оградить больного от общения, в первую очередь с детьми и пожилыми, и вызвать врача.

Принимая во внимание сходство клинической картины легких форм COVID-19 с клинической картиной сезонных ОРВИ, до подтверждения этиологического диагноза Минздравом России рекомендуется в схемы терапии включать препараты, используемые для лечения сезонных ОРВИ, такие как интраназальные формы интерферона альфа, препараты индукторов интерферона, а также противовирусные препараты*.

- Насколько быстро можно изобрести вакцину от COVID-19?

- Вакцины сейчас интенсивно делают в России, США и Китае. В России из семи вариантов выбирают лучший. Важно, чтобы ее успели изготовить до того, как болезнь пойдет на спад. А до этого будет проходить так называемая коллективная или «естественная вакцинация», когда люди приобретают иммунитет, перенеся легкое заболевание. Например, как сейчас болеют дети - почти незаметно или в легкой форме.

- По вашему мнению, когда заболеваемость новым коронавирусом пойдет на спад?

- Считаю, спад коронавируса будет к лету.

- Вы много лет занимаетесь вирусологией, изучали роль естественных защит организма в борьбе с вирусами. Расскажите, пожалуйста, о роли, которую играет иммунная система человека в снижении вероятности заражения вирусными заболеваниями и борьбе с ними, в случае если заражение все-таки произошло? Что собой, в частности, представляет система интерферонов?

- Система интерферонов - это врожденная система защиты, которую нам подарила природа. Гены интерферона находятся в трех хромосомах всех клеток человека, и их больше 20. Они делятся на четыре типа: альфа, бета, гамма, лямбда. Наиболее эффективно до сих пор лечение интерферонами гепатитов В и С. Уже с 1967 г. интерфероны используют для лечения гриппа.

- Что такое индукторы интерферонов и как они работают? В чем заключаются их принципиальные отличия от препаратов, которые воздействуют непосредственно на вирус?

- Индукторы интерферонов - это предмет гордости российских ученых! При их введении в организм «включается» собственная система интерферонов. В результате синтезируются так называемые эндогенные интерфероны. Индукторы, которые мы создавали на протяжении последних 50 лет, - это оригинальные отечественные препараты, их применяют в медицинской практике уже четверть века. Они давно и хорошо известны, им доверяют и больные, и врачи. Именно их в первую очередь начинают покупать люди в периоды возникновения гриппа и других ОРВИ . Хотя пока еще нет прямых экспериментальных доказательств их эффективности против коронавируса COVID-19. Основная терапия больных коронавирусами до сих пор патогенетическая и симптоматическая, то есть направленная против синдромов и симптомов этого заболевания. Хотя давно и хорошо известно, что самые эффективные препараты - этиотропные, которые действуют напрямую на возбудитель, как антибиотики при бактериальных инфекциях. Индукторы интерферонов как раз относятся к таким этиотропным препаратам.

- Есть ли вообще смысл искусственно стимулировать выработку интерферонов, если они и так вырабатываются организмом в ответ на вирус?

- Дело в том, что вирусы играют роль спички в пожаре. Когда у человека есть букет различных патологий, вирус провоцирует их. В результате смерть вызывается именно осложнениями. Кроме того, при вирусных инфекциях почти всегда развивается вторичный иммунодефицит, который ухудшает течение заболевания. Поэтому важно, что индукторы интерферонов, кроме антивирусного действия, обладают еще иммунокоррегирующим эффектом.

- Почему в интернете часто пишут, что индукторы интерферонов - это лекарства с недоказанной эффективностью. А одному из популярных препаратов данной группы и вовсе приписывается такой серьезный побочный эффект, как подавление мужской репродуктивной функции…

- Основные возражения оппонентов связаны с тем, что в мире о наших препаратах не знают. Если так рассуждать, надо прекратить разработку и производство российских препаратов вообще и продолжать тратить немыслимые деньги на покупку импортных. А ведь они тоже имеют свои достоинства и недостатки. Это глупость и сплошной негатив! Мне постоянно приходится отвечать на подобные вопросы разных недоброжелателей. Их основной аргумент - это наличие в препарате полифенола - госсипол, который содержится в хлопковом масле. В наши препараты не входит нерастворимый госсипол, которым в Китае когда-то стерилизовали мужчин продуктивного (детородного) возраста. Надо знать, что наш препарат - это биологически активный полимер (БАП), содержащий целлюлозу и лишь ничтожные количества модифицированного нетоксичного госсипола, в десятки раз меньше, чем в хлопковом масле, широко используемом на Востоке в пище. Существует четкая система доказательств отсутствия эмбриотоксичности нашего индуктора интерферона.

Конечно, в медицинской практике индукторы интерферонов обычно используют в комплексе с другими препаратами. Совершенно ясно, что нет и не может быть панацеи, ни один препарат не способен обладать 100-процентой эффективностью!

- Существует ли сейчас интерес к изучению индукторов интерферонов со стороны международного фармакологического сообщества?

- Иностранные фармкомпании не заинтересованы в том, чтобы брать наши препараты. Они всегда интересовались и интересуются нашим рынком, хотя я знаю, что они готовы купить некоторые наши патенты и производить их сами, чтоб нам же затем их продавать. Это законы рынка! Я вспоминаю, что японский фармацевтический бум начинался именно так - они скупали патенты и потом решали, синтезировать тот или иной препарат или нет. Эти механизмы международного бизнеса напрямую связаны с экономикой. Я много раз слышал, что фармбизнес гораздо более доходный, чем сырьевой. Теперь к нему подключилась армия часто малограмотных блогеров, которые своими высказываниями, к сожалению, влияют на отношение людей к отечественным препаратам. Мне очень неприятно, когда такие блогеры как по заказу ругают нашу медицину, наших врачей и сомневаются в данных отечественной науки.

- И в завершение, как уберечь себя и близких от опасных вирусных заболеваний?

- Самый главный совет - вести здоровый образ жизни! А в случае острой необходимости применять по назначению врача проверенные временем отечественные препараты.

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