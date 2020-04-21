Вход в магазин только в маске и тесты по 11 тысяч рублей: как живут на карантине русские звезды в Италии, Австрии и Америке

Анна Нетребко с мужем и сыном живет в Вене. На днях оперная дива с коллегами приняла участие в концерте, отснятом для местного телеканала. Также Анна прогуливается на природе – прогулки в Вене не запрещены. Много вопросов в соцсетях поступает Нетребко о карантинных мерах в ее стране. Анна отвечает: «Очень многие магазины открылись, но заходить туда надо в маске». Есть надежда, что может быть в мае откроют некоторые рестораны.

Певица Лика Стар с мужем и детьми живет в Италии, на острове Сардиния. Певица рассказывает, что на прошлой неделе здесь разрешили готовить пляжи к летнему сезону 2020. С 4 мая разрешат работать некоторым предприятиям, и далее по датам расписан плавный, поэтапный выход из карантина. При этом ряд ограничений на работу транспорта, производств, предприятий останется. Карантин продолжается в Италии почти два месяца. «Все будем ходить в масках, перчатках, соблюдать дистанцию!» - сообщает Лика.

Нет пока что в Италии окончательного решения о правилах посещения мест отдыха, которые могут быть открыты летом. Сейчас обсуждают, какие меры безопасности соблюдать, пуская людей на пляжи. Одно из предложений – существенно увеличить расстояние между пляжными лежаками и зонтиками, а также оградить защитными перегородками из оргстекла пляжное место на одну семью. Но данное предложение требует финансовых влияний, а денег сейчас нет. Есть предположение, что подобные «удобства» появятся в местах отдыха богатых людей. Говорят о дезинфекции мест общего пользования, лежаков, столиков и даже песка. Кроме того, вносят предложения установить особые часы или пропуска для посещения пляжей пожилыми людьми. Однако окончательные решения будут приняты, исходя из текущей ситуации в мае.

Евгений Малкин с сыном на самоизоляции в Майами.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А вот в американском штате Флорида с сегодняшнего дня открыли пляжи: загорать запрещено, а вот купаться, рыбачить и гулять по берегу разрешили. Но в строго определенные час: с 6 до 11, и с 17 до 20. Но в Майами, где есть жилье у многих наших звездных соотечественников, на пляж пока не пускают. В Майами проводит карантин с семьей хоккеист Евгений Малкин. В этом штате нет штрафов за несоблюдение самоизоляции, но люди и не рискуют без надобности. Закрыто все, включая бассейны, вип-залы для занятий спортом, поэтому Малкин тренируется онлайн.

Наши богатые соотечественники, которые «застряли» в Майами рассказывают, что здесь разрешено в своем округе посещать магазин, ездить в медучреждения, аптеки. Также можно заниматься спортом – бегать и кататься на велосипедах, поэтому из интернет-магазинов раскупили велосипеды. Сделать тест на коронавирус в Майами человеку без симптомов болезни можно – стоит тест $150 (11 550 рублей).