Экономист рассказал, кому выгоден запрет на скидки в супермаркетах

Из-за эпидемии коронавируса миллионы россиян сидят по домам, все кругом закрыто. Люди отказались практически от всего, кроме еды и лекарств. И в это нелегкое для большинства сфер экономики время, когда у тысяч предприятий выручка упала практически до нуля, производители продуктов испугались за свою доходность. И наряду с остальными обратились к государству за помощью. Так, молочники, птицеводы, производители сахара, безалкогольных напитков направили в правительство коллективную челобитную с предложением запретить скидки в торговых сетях. Продовольственные предприятия и ассоциации считают, что властям необходимо наложить запрет на промоакции, за которыми сейчас народ охотится как никогда активно.

Войну скидкам пытаются объявить уже год. И, кажется, сейчас производители еды нашли для этого самый неподходящий момент. Однако прежде все звучало в другом контексте. После 2014 года, когда доходы населения перестали расти, а только падать, цена стала главным при выборе продукта питания. И торговые сети, и производители пытались поднять вопрос о том, как выйти из положения, когда человек, курсируя из одного магазина в другой, покупает товар исключительно по промоакциям. Но другого способа повысить спрос не изобрели.

По словам Андрея Карпова, председателя правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР), в прошлом году хотели снизить долю дисконта, теперь же производители еды хотят полностью избавиться от промоакций.

- Предложение наложить мораторий на скидки нарушает конкуренцию на рынке, - убежден Карпов. - Потребительский спрос резко просел, в связи с этим мы видим желание производителей улучшить себе условия работы на рынке. Они хотят зафиксировать нижнюю границу цены. Такая ситуация выдавит с рынка небольших производителей продуктов питания, а более крупные компании станут доминировать и навязывать ту цену, которую они хотели бы видеть.

Эксперт подчеркнул непоследовательность такого рода компаний, которые обычно говорят, что государству не нужно вмешиваться, мол, мы сами разберемся.

- При этом они тут же пытаются заполучить сторонников со стороны органов власти в том, чтобы рыночные вопросы поправить нерыночным путем, - продолжает глава РАЭРР. - Крайне неразумный подход, который открывает ящик Пандоры порегулировать что-то еще. Сейчас наоборот нужно работать более конкурентными подходами и соответствовать сложившейся ситуации, предложить потребителю доступный товар, который он может себе позволить.

Карпов сомневается, что правительство пойдет навстречу этим предложениям, так как поддерживать такие решения абсолютно невыгодно даже с политической точки зрения.

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