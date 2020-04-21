2020-04-21T17:45:50+03:00
Происшествия

В Москве полицейский отвесил оплеуху пьяному нарушителю самоизоляции

У пострадавшего претензий нет, но проверку завели по видео, которое сняли очевидцы [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Личности пострадавшего нарушителя самоизоляции и полицейского уже установлены.Личности пострадавшего нарушителя самоизоляции и полицейского уже установлены.Фото: Youtube
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Смотреть в окна, пожалуй, любимое развлечение всех, кто ответственно соблюдает режим самоизоляции и остаётся дома. На днях жители одной многоэтажек в Бирюлево заметили под окнами подозрительного мужчину, распивавшего пиво на лавочке. За делом его застукали полицейские. Стали разбираться. В этот момент один из местных жителей как раз смотрел в окно и на всякий случай включил камеру мобильного телефона. Судя по репликам за кадром он и не ожидал, что видео получится таким остросюжетным.

Очевидцы засняли избиение полицейским нарушителя карантина в городе.Ведомство проводит проверку

На кадрах двое полицейских надевают на мужчину наручники. Тот едва стоит на ногах и даже не думает сопротивляться. Но полицейских не остановить. Один из них бьёт его кулаком в лицо. Бедолага падает и ударяется головой а металлические ворота. Слава Богу, обошлось: жив и здоров.

К слову, претензий к полиции у него не было, мужчина жаловаться никуда не стал. Историю могли бы замять, если бы не то самое видео. Москвич опубликовал его в соцсетях.

- По данному факту проводится служебная проверка, - сообщили "Комсомольской правде " в пресс-службе столичного главка МВД.

Личности пострадавшего нарушителя самоизоляции и полицейского, который, судя по видео, как минимум нарушил социальную дистанцию, а как максимум превысил свои должностные полномочия, уже установлены. Если вину полицейского докажут, ему грозит увольнение.

Напомним, именно полиция сейчас следит за соблюдением режима самоизоляции. Выходить из дома до 30 апреля можно только в исключительных случаях: для похода на работу, в ближайший продуктовый магазин или аптеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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