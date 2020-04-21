Агростартап Александра Удодова нарастит производственный потенциал

В компании, доминирующей на российском рынке шампиньонов последние два года, заявили, что четвертая линия по производству свежих грибов будет запущена в соответствии с утвержденным ранее графиком, - в сентябре 2020 года.

Нацелились на 30 000 тонн

В «Грибной радуге» заявляют, что пандемия коронавируса не повлияет на планы по дальнейшему интенсивному развитию предприятия, и в сентябре будет запущена уже четвертая производственная линия, которая позволит резко нарастить урожайность – до 30 000 тонн свежих шампиньонов в год.

По словам партнера Александра Удодова по «Грибной радуге» Олега Логвинова, компания готова значительно нарастить объемы производства шампиньонов. «Наше предприятие растет, цифры прошлого года превзошли все ожидания, но мы даже не думаем почивать на лаврах. Уже начато строительство новых мощностей, которые увеличат производительность шампиньонов в полтора раза», - рассказал о перспективах курского стартапа Олег Логвинов.

Александр Удодов запустил «Грибную радугу» в Курской области с «нулевого цикла» в середине 2017 года, а уже через год агростартап стал отраслевым лидером по урожайности (свыше шести с половиной тысяч тонн свежего продукта) и по выручке (чуть более одного млрд рублей). В 2019 году урожайность взлетела вдвое и достигла 13,7 тысяч тонн, выручка увеличилась на 109 % до 2,3 млрд. рублей.

В 2019 году запущены очередные мощности, повышающие урожайность до 17 тысяч тонн; построен цех по производству транспортной тары; для более одной тысячи сотрудников начали функционировать современная столовая и новый комфортабельный офис. Кроме того курское агропредприятие вывело на рынок кроме грибов еще один продукт, - покровную почву. В «Грибной радуге» заявляют, что производственные мощности под «покровку» позволяют полностью насытить потребности всей отечественной грибной отрасли в этом остродефицитном сырье.

Последние годы производство грибов в РФ росло взрывными темпами. До введения ограничительных мер Россия на 90 % зависела от зарубежных поставок шампиньонов, а все российские хозяйства, работавшие на устаревшем оборудовании и применявшие кустарные методологии, в 2013 году вырастили шампиньонов меньше, чем одно предприятие Александра Удодова в 2019 году (8 тысяч тонн против 13,76 тысяч тонн).

По словам игроков рынка, контрсанкции и госпрограммы по поддержке импортозамещающих производств вывели отечественное грибоводство из кризиса. Михаил Глушков из Плодоовощного союза подсчитал, что в 2019 году в РФ выращено 60 тысяч тонн шампиньонов, еще 37 тысяч тонн импортировано. При этом Глушков замечает, что далеко не все инвесторы успели воспользоваться программами господдержки, часть проектов было остановлено. Так, о заморозке новых производств заявили в «Моем лете». Проект стартовал в 2016 году в Тульской области, анонсировались 9 млрд рублей инвестиций и мощность в 25 тысяч тонн, но пока работает только первая линия на 10 тысяч тонн. Возглавляющий «Мое лето» Алексей Курнбаев рассказал, что развитие проекта перенесено, поскольку на рынке значительно усилилась конкуренция, а сетевики снизили цены.

Эксперты полагают, что даже несмотря на растущий спрос на свежие грибы у инвесторов просто не хватает свободных средств на запуск современных грибоводческих комплексов. Вполне вероятно, что COVID-19 на неопределенное время отложит интерес инвесторов к отрасли.

Агрокомплекс Александра Удодова планирует производить до 30 000 тонн шампиньонов

Спрос населения на свежие продукты восстанавливается

В «Грибной радуге» сообщили, что в марте 2020 года объем производства шампиньонов «незначительно сократился в связи с небольшим падением спроса на продукцию». Возможно, это связано с тем, что при угрозе распространения инфекции граждане отдавали предпочтение продуктам с длительным сроком хранения и реже покупали скоропортящиеся продукты питания, к которым относятся, в том числе свежие грибы.

Лидерами мартовского роста продаж стали гречневая, рисовая и другие крупы, мука, замороженные пельмени, сахар, мясные консервы и макароны. По данным портала retail.ru на 11 неделе 2020 года (с 9 по 15 марта) крупнейшие розничные сети РФ зафиксировали рост продажи гречки на 66 %, риса — на 64 %, сахара — на 56 %. В Москве, наиболее пострадавшей от COVID-19, рост реализации «карантинных продуктов» еще выше: по сравнению с аналогичным периодом 2019 года продажи риса и гречки взлетели почти вдвое. Аналитики Х5 Retail Group (сети «Карусель», «Пятерочка», «Перекресток» иронизируют, что россиянам, совершившим покупки с 9 по 22 марта, запасов еды хватит на 108 дней.

Между тем, крупные ритейлеры отмечают, что уже в апреле интерес граждан к перечисленным позициям сократился более, чем на тридцать процентов, зато выросли продажи свежих продуктов. В гипермаркетах отмечают рост спроса на бананы, цыплят, томаты, сыр, красные яблоки и шампиньоны. Эксперты объясняют интерес россиян к свежим продуктам тем, что люди в условиях самоизоляции имеют много свободного времени и предпочитают готовить дома полноценные блюда.

Александр Удодов, его бизнес-партнер Олег Логвинов и губернатор Курской области Роман Старовойт на открытии третьей производственной очереди "Грибной радуги"

Александр Удодов инвестирует не только в шампиньоны

Инвестиционные интересы Александра Удодова не исчерпываются сельхозпроектом в Курской области. Бизнесмену принадлежит контрольный пакет в европейской логистической сервисной компании VG Cargo, которая осуществляет высокотехнологичную авиагрузообработку в хабе немецкого Франкфурт-Хана. Удодов занимается девелоперскими проектами в сфере торговой и жилой недвижимости. Также бизнесмен является бенефициаром отечественной здравницы «Термы», которая была запущена в сентябре прошлого года, но сейчас, как и другие санаторные комплексы, закрыта в связи с карантином.