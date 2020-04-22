Число заболевших коронавирусом в России на 22 апреля 2020 достигло 52 763 человека

Официальное число заболевших коронавирусом в России на 22 апреля 2020 года достигло отметки в 52 763 человека. За последний день было выявлено 5 642 новых случая. Такие данные были предоставлены региональными оперативными штабами по контролю за распространением COVID-19 и кроме того, размещены на сайте стопкоронавирус.рф.

Что же касается более подробного расклада по числу заболевших в регионах, то тут на лидирующей позиции - Москва (29 433), Московская область (5959) и Санкт-Петербург (1973). Эти субъекты федерации далеко впереди, за ними идут сразу несколько регионов. В их числе Нижегородская область (860), Коми (507), Ленинградской области (496), Краснодарский край (461), Мурманская (435) и Тульская области (384 случая).

С того момента, как началась эпидемия коронавируса, то он него были излечены 3873 человека. При этом, за последние сутки здоровыми стали и были выписаны из больниц 427 пациентов. А вот число умерших на сегодняшний день составляет 456 человек. По всей стране проведено более 2,14 миллиона тестов на COVID-19.

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