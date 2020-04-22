Коронавирус в России, последние новости на 22 апреля 2020: врач назвал 8 важных отличий коронавируса от гриппа
Официально на 22 апреля 2020 года число заболевших коронавирусом в России превысило отметку в 50 000 человек.
В России становятся все более четкими перспективы лекарства от коронавируса. К 31 мая должны быть завершены работы по подготовке к клиническим испытаниям. Эксперты же предостерегают:
- Важно понимать, что разработка вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 – это не соревнование. Сейчас сложилось в обществе такое мнение, что, вот американцы уже перешли к клиническим испытаниям, наша вакцина, разработанная при Роспотребнадзоре, будет переведена на стадию клинических испытаний, - заявил в интервью "КП" заведующий сектором кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ Николай Никитин.
А вот по всему миру, к слову, постепенно снимаются ограничения, введенные в период пандемии коронавируса. Дела улучшаются даже на севере Италии, куда пришелся один из самых мощных ударов после Китая.
Вероника Скворцова рассказала о том, как протекает обычно коронавирус у заразившихся людей. Важный момент был отмене - половина без существенных симптомов, но 20% - в тяжелом состоянии. Она же отметила в интервью в программе "Познер", что испытание российского препарата мефлохин проходит на 330 пациентах.
А вот в Британии выяснилась любопытная деталь - премьер Борис Джонсон не был на первых пяти важных заседаниях, которые были посвящены борьбе с коронавирусом в стране.
Швейцарский кардиохиург назвал 8 отличительных черт коронавируса от гриппа. Профессор Пауль Фогт, в частности, отметил, что госпитализация пациентов зависит не столько от их медицинских параметров, сколько определяется тем, что огромному числу пациентов не хватит лекарств и необходимой аппаратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU
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