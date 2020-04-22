2020-04-21T18:57:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 22 апреля 2020: врач назвал 8 важных отличий коронавируса от гриппа

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 22 апреля 2020 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Число заболевших коронавирусом в России превысило отметку в 50 000 человек.Число заболевших коронавирусом в России превысило отметку в 50 000 человек.Фото: REUTERS
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Официально на 22 апреля 2020 года число заболевших коронавирусом в России превысило отметку в 50 000 человек.

В России становятся все более четкими перспективы лекарства от коронавируса. К 31 мая должны быть завершены работы по подготовке к клиническим испытаниям. Эксперты же предостерегают:

- Важно понимать, что разработка вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 – это не соревнование. Сейчас сложилось в обществе такое мнение, что, вот американцы уже перешли к клиническим испытаниям, наша вакцина, разработанная при Роспотребнадзоре, будет переведена на стадию клинических испытаний, - заявил в интервью "КП" заведующий сектором кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ Николай Никитин.

А вот по всему миру, к слову, постепенно снимаются ограничения, введенные в период пандемии коронавируса. Дела улучшаются даже на севере Италии, куда пришелся один из самых мощных ударов после Китая.

Вероника Скворцова рассказала о том, как протекает обычно коронавирус у заразившихся людей. Важный момент был отмене - половина без существенных симптомов, но 20% - в тяжелом состоянии. Она же отметила в интервью в программе "Познер", что испытание российского препарата мефлохин проходит на 330 пациентах.

А вот в Британии выяснилась любопытная деталь - премьер Борис Джонсон не был на первых пяти важных заседаниях, которые были посвящены борьбе с коронавирусом в стране.

Швейцарский кардиохиург назвал 8 отличительных черт коронавируса от гриппа. Профессор Пауль Фогт, в частности, отметил, что госпитализация пациентов зависит не столько от их медицинских параметров, сколько определяется тем, что огромному числу пациентов не хватит лекарств и необходимой аппаратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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