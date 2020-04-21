Арабы купили еще один английский клуб, но за сделкой стоит эффектная блондинка

В ближайшие дни должна быть окончательно оформлена главная футбольная сделка года в Европе. Английский клуб «Ньюкасл» продан за 300 млн. фунтов. Основной покупатель - фонд из Саудовской Аравии. Но управлять командой будет Аманда Стейвли – красивая и богатая женщина, сама заработавшая десятки миллионов своего состояния, и едва не родившая во время деловых переговоров.

У «Ньюкасла» был самый ненавистный в Англии владелец

Майк Эшли купил команду в 2007-м и старался сделать все, чтобы его полюбили фанаты. Он ходил к ним в бар, смотрел футбол на простой трибуне, но бизнесмена все равно быстро раскусили. С давних пор болельщики «Ньюкасла» уверены, что Эшли обычный делец, который доит до последнего футбольную команду. Он не готов тратиться на развитие и на трансферы. А главной его задачей было подороже продать доставшийся ему клуб.

Но темные времена очень скоро окажутся в прошлом. На смену ненавистному Эшли приходит Аманда Стейвли. Формально ей будет принадлежать всего 10 процентов акций клуба. А 80 процентов уйдет фонду из Саудовской Аравии, за которым стоит принц Мухаммед ибн Салман. Но именно 36-летняя эффектная блондинка будет рулить «Ньюкаслом». И кажется, это будет бомба.

Экс-спортсменка, экс-модель, экс-невеста принца

Аманда Стейвли – со всех сторон примечательная фигура. Она серьезно занималась легкой атлетикой, но травма оборвала ее карьеру. Аманда ушла в модели за заработком, а параллельно поступила в колледж при Кембридже. В 22 года она взяла огромный кредит и на эти деньги открыла ресторан. А потом продала его уехала в Абу-Даби, где основала инвестиционную компанию PCP Capital Partners.

На Ближнем Востоке и началась настоящий головокружительный взлет бывшей спортсменке. Именно она оказалась посредником при продаже клуба «Манчестер Сити» шейху Мансуру в 2009 году. На этой сделке Стейвли заработала 30 млн фунтов!

Торговля футбольными клубами вошла в привычку. Аманда сначала хотела продать арабам «Ливерпуль», а потом нацелилась на «Ньюкасл». Переговоры шли несколько лет, и только сейчас завершились подписание соглашения.

А и к так потрясающему портрету Аманды стоит давить еще пару штрихов. В начале 2000-х она считалась невестой принца Эндрю. Он вроде даже делал девушке предложение, но та ответила отказом. Впрочем, сердце спортсменки и красавицы не свободно: она вышла замуж бизнесмен Мехрдад Годусси. У пары есть сын, и легенды гласят, что схватки перед его рождением у Аманды начались, когда она была на деловых переговорах.

Женщины руля клуба – к деньгам. «Челси» подтвердит

Сделка по покупке «Ньюкасла» проходит в интересные времена. Никто не знает, что будет после снятия карантина, но все ждут, что в футболе денег будет немного. И в эту эпоху посткоронавируса команде на покупку новых игроков обещают 200 млн фунтов! С такими деньгами «Ньюкасл» имеет все шансы стать топ-клубом.

Дело за Амандой. Впрочем, эффектная женщина во главе большого клуба – не новость для Англии. Например, «Челси» Романа Абрамовича сейчас управляет 45-летняя Марина Грановская. И выпускнице МГУ это удается делать с большим успехом.

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