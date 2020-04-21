2020-04-21T19:57:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Назван срок регистрации вакцины от коронавируса в России

Разработка нового препарата форсирует график [видео]
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Планируется, что клинические испытания вакцины начнутся с 1 июня.Планируется, что клинические испытания вакцины начнутся с 1 июня.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Минздраве РФ озвучили дату начала клинических испытаний вакцины против коронавирусной инфекции. Этот этап работы начнется 1 июня.

Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург:

- Те цифры, которые сейчас прозвучат, прошу к ним отнестись не как к окончательным цифрам, а как к рабочим цифрам, понятно, что они могут меняться. К 31 мая планируется завершить весь комплекс доклинических исследований и с 1 июня перейти к клиническим исследованиям.

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Эксперт также отметил, что возможно вакцина Минздрава от COVID-19 выйдет на госрегистрацию уже 15 июня, что намного быстрее, чем обычный график апробации и тестирования новых препаратов. Клинические испытания новой вакцины могут длиться от полугода до нескольких лет в регулярном режиме.

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Когда вакцина от коронавируса появится в России

Известный врач, телеведущий Александр Мясников теперь еще и представитель информационного центра по мониторингу ситуации. Во вторник он сообщил, что вакцина от коронавируса, которую готовит Минздрав, пройдет доклинические исследования к 31 мая и уже в первый день лета можно будет перейти к клинических испытаниям. Означает ли это, что вакцина практически готова? И сколько времени пройдет до того, как ее можно будет применять к заболевшим COVID-19? (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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