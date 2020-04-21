2020-04-21T20:42:29+03:00
Общество

Россияне серьезно взялись за учебу

Опрос МТС помог выяснить причины всплеска интереса к онлайн-образованию
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МТС зафиксировала рост активности среди клиентов платформы Smart University и сервиса бизнес-образования «МТС Университет». После введения режима самоизоляции на 70% увеличилось число новых пользователей, а 34% постоянных учеников стали заниматься чаще.

Опрос показал: почти половина респондентов рассчитывает применить свои знания после того, как экономика начнет восстанавливаться. 20% настроены еще более оптимистично: они ожидают, что международные компании начнут удаленный рекрутинг и хотят воспользоваться новыми карьерными возможностями, а еще 20% боятся потерять работу, если не будут учиться.

Чтобы преуспеть во время кризиса россияне в первую очередь считают необходимым изучать английский язык. Далее по числу упоминаний следуют программирование и финансовая грамотность.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что россияне не только готовы «бежать со всех ног, чтобы остаться на том же на месте», но и видят в сложившейся ситуации карьерные перспективы, поэтому вкладывается в будущее посредством образования — изучая английский язык, а также получая знания в сфере IT и финансов.

Smart University (https://smart-university.ru/) — сервис МТС для дистанционного образования, на базе которого осуществляются индивидуальные и групповые занятия для взрослых – по английскому языку, а для учеников 5-11 классов (http://smart-university.ru/intensive) по русскому, математике и английскому языку. Обучение проходит на цифровой платформе через мобильное приложение или сайт сервиса.

МТС Университет (https://mtscu.ru/) — цифровая среда комплексного бизнес-образования, включающая в себя карьерные онлайн-курсы, корпоративное обучение, школу продуктового дизайна, тренинги.

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