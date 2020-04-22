Число умерших из-за коронавируса в России на 22 апреля 2020 года возросло до 484 человек. За сутки в стране количество летальных случаев от инфекции covid-19 увеличилось на 51 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего же с начала выявления первых заболевших в РФ общее число заражений уже превысило 52 тысячи, за сутки медики в разных региона выявили коронавирус у 5 642 человек. Наибольшее число инфицированных пока приходится на Москву. Там, положительные тесты на covid-19 оказались у более 29 тысяч человек за весь период распространения болезни в столице.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, когда в России появится вакцина от коронавируса. Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что препарат от вируса, которую готовит Минздрав страны, должен пройти доклинические исследования до конца 31 мая.

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