Число выздоровевших от коронавируса в России на 22 апреля 2020 года увеличилось до 3 873 человек. Всего за сутки из больниц выписали более 400 человек.

По данным портала стопкоронавирус.рф общее число заразившихся covid-19 с начала эпидемии в разных субъектах страны превысило 52 тысячи заразившихся. Российские врачи активно борются с болезнью и регулярно проводят большое количество тестов. Так, всего на несколько месяцев с начала пандемии медики проверили на инфекцию более 2,14 миллионов анализов.

Ранее сайт kp.ru писал в нашей стране наиболее благоприятная ситуация с covid-19. Ежедневно власти принимают необходимые меры, чтобы сократить риски распространения болезни, а ученые и врачи стараются как можно скорее изготовить вакцину, способную вылечить от коронавирусной инфекции.

Накануне все 193 страны Генассамблеи ООН выступили за доступность будущего лекарства, а также призвали не проводить спекуляции со столь значимым для всего мира препарата.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768212" frameborder="0"></iframe> Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

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