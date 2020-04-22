2020-04-22T01:25:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в России на 22 апреля 2020 года увеличилось до 3 873 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 22 апреля 2020 года [видео]
Юлия КЕКОВА
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Последние новости о коронавирусеПоследние новости о коронавирусеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число выздоровевших от коронавируса в России на 22 апреля 2020 года увеличилось до 3 873 человек. Всего за сутки из больниц выписали более 400 человек.

По данным портала стопкоронавирус.рф общее число заразившихся covid-19 с начала эпидемии в разных субъектах страны превысило 52 тысячи заразившихся. Российские врачи активно борются с болезнью и регулярно проводят большое количество тестов. Так, всего на несколько месяцев с начала пандемии медики проверили на инфекцию более 2,14 миллионов анализов.

Ранее сайт kp.ru писал в нашей стране наиболее благоприятная ситуация с covid-19. Ежедневно власти принимают необходимые меры, чтобы сократить риски распространения болезни, а ученые и врачи стараются как можно скорее изготовить вакцину, способную вылечить от коронавирусной инфекции.

Накануне все 193 страны Генассамблеи ООН выступили за доступность будущего лекарства, а также призвали не проводить спекуляции со столь значимым для всего мира препарата.

Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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