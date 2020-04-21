2020-04-21T22:33:38+03:00
Коронавирус Covid-19

«Думаю, режим ограничений будет продолжен»: Губернатор Подмосковья полагает, что самоизоляцию продлят и на майские праздники

Андрей Воробьёв заявил, что пропускная система дает свои результаты
Семен ЕЛЕНИН
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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Всеобщий режим самоизоляции в столичном регионе может быть продлен и на предстоящие майские праздники. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он отметил, что режим самоизоляции и система цифровых пропусков доказали свою эффективность в условиях эпидемии коронавируса. По статистике большая часть населения Московской области дисциплинировано соблюдают временно введенные ограничения.

- Думаю, режим ограничений будет продолжен, - заявил Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». - Ясно, что все это не легкая прогулка. Еще нужна неделя, две или три, и мы, конечно, будем видеть улучшения - благодаря ответственному поведению жителей Подмосковья. Врачи работают в очень напряженном режиме.

По словам губернатора, пока в области отрицательный режим: число заболевших превышает число вылечившихся.

Напомним, за последние сутки в Московской области выявили еще 718 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число положительных тестов на COVID-2019 - у 5959 человек. 179 пациентов уже выписаны из больниц. 49 человек скончались из-за осложнений, вызванных новой инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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