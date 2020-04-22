«Ужас, сама в шоке»: Бузова призналась, что постройневшая Лолита выглядит лучше нее

После развода со спортсменом Дмитрием Ивановым Лолита начала стремительно терять килограммы. 56-летняя певица очень постройнела и может позволить себе самые смелые наряды. Во время съемок нового проекта Первого канала 22 апреля она вышла на сцену в облегающем черном комбинезоне, усыпанном блестками. Певица эффектно покачивала бедрами, приковав к себе все внимание зрителей.

То, что Лолита смотрится просто потрясающе, признала даже ее коллега по шоу-бизнесу Ольга Бузова. В гримерке певица и поющая телеведущая сняли совместное видео, которым они поделились в Инстаграме. В комментариях под роликом поклонники похвалил Лолиту за стройность и тут же начали обсуждать фигуру Милявской, признав, что она выглядит даже лучше Бузовой.

- Да, ужас! Сама в шоке, - отреагировала Бузова на комментарии поклонников. – Она просто шикарна!

Лолита действительно выглядит неотразимо, даже несмотря на то, что из-за режима самоизоляции в Москве закрылись все салоны красоты. На днях певица сама себе покрасила волосы, заявив – где наша не пропадала!

Поклонники решили, что похудевшая Лолита выглядит лучше, чем Бузова. Фото: кадр видео.

В Инстаграме Лолита рассказала о проекте Первого канала, в котором она приняла участие.

- Мы встретились на Первом канале у Макса Галкина, предварительно сдав анализы на вирус, - написала Милявская. - Все здоровы, Слава Богу. Как необычно встречаться с близкими друзьями, с которыми видишься только по видеосвязи, вживую! Первое желание - целоваться! Но в метре срабатывает инстинкт и мы с грустной улыбкой, останавливаемся. От этого Любовь к друг другу, только крепче и нежнее. Кстати, это впервые в эфире «Сегодня вечером» произошла запись живого концерта. Все секреты раскрывать не буду. Смотрите в субботу, 25 апреля, на Первом канале.

До этих съемок Лолита добросовестно соблюдала режим самоизоляции. Из-за коронавируса в суде отложили ее развод. Лолита надеялась как можно скорее поставить точку в браке с бывшим мужем Дмитрием Ивановым, но очередное заседание отменили и перенесли на неопределенное время.

Впрочем, артистка не унывает и пребывает в отличном расположении духа. Похудевшая Лола обновляет гардероб и то и дело публикует в Инстаграме фото и видео, на которых она позирует в новых купальниках. Певица намекает, что в ее жизни уже появился новый мужчина, который оказывает ей знаки внимания. Так что поводов для грусти из-за разбитого сердца действительно нет.