Как привести финансы в порядок во время самоизоляции

Давайте разберемся, что из этого можно сделать через интернет, не выходя из дома.

Настройте автоплатеж

Многие люди, особенно старшего поколения, привыкли решать вопросы через поход в отделение банка. И хотя многие офисы работают и сейчас, ходить туда не то что не обязательно, а может быть, и опасно.

Лучше подключить автоплатеж - деньги автоматически будут списываться с вашего счета. Это актуально для регулярных трат: оплата услуг ЖКХ, пополнение баланса телефона, платежи по кредитам. От того, что именно вам нужно оплатить, зависит, где настраивать услугу.

Если речь о телефоне или домашнем интернете, вам на сайт компании, которая эти блага цивилизации вам предоставляет. Все, что связано с налогами, штрафами и «коммуналкой», ищите на портале госуслуг. Там можно выбрать способ перечисления средств: регулярно (подходит для платежей за услуги ЖКХ) или при поступлении счета (например, для штрафов). В любом случае нужно поделиться с порталом данными вашей банковской карты.

Но для начала советуем изучить мобильное приложение вашего банка или установить его, если еще не сделали этого. Оно уже знает все счета и ПИН-коды, не нужно будет лишний раз вводить данные. К тому же все крупные банки обрабатывают практически любые платежи.

Освойте перевод по номеру телефона

Еще в начале прошлого года в стране запустили систему быстрых платежей (СБП). Она позволяет переводить деньги просто по номеру телефона, даже если у людей счета в разных банках. Не нужно никому говорить номер своей карты, только номер телефона, к которому она привязана, и банк, в котором вы обслуживаетесь.

Простотой СБП пользуются и мошенники. Так что будьте бдительны и не переводите деньги незнакомым людям.

Недавно к СБП подключился и Сбербанк, который упирался до последнего. Просто у него есть своя аналогичная система, но только для клиентов банка. Сейчас же через Сбербанк Онлайн можно отправить деньги кому угодно.

В качестве одной из антикризисных мер Центральный банк запретил брать комиссию за переводы в СБП с 1 мая. Единственное условия - общая сумма переводов за месяц не должна быть больше 100 тысяч рублей.

Проверьте свою кредитную историю

Информация о всех кредитах, которые вы когда-либо брали, хранится и доступна банку, когда вы придете за новым. А еще менеджеры узнают, как аккуратно вы расплачивались по долгам. Нелишним будет и вам освежить память. Ведь от этого зависит, на каких условиях вам дадут взаймы в следующий раз и дадут ли вообще.

В России полтора десятка бюро кредитных историй, так что сначала надо выяснить, в каком именно ваши данные. Это легко сделать через портал госуслуг. После этого также дистанционно можно направить запрос в нужное бюро. Отчет они предоставят бесплатно - два раза в год.

Оформите вклад или кредит дистанционно

Мобильное приложение или интернет-сайт вашего банка - определенно то, что нужно изучить, пока есть время дома. Скорее всего, он таит много возможностей, о которых вы и не знали. Открыть счет или депозит, купить валюту и даже оформить карту - в любом крупном банке все это можно сделать, не вставая с дивана. Карта, кстати, может быть виртуальной - просто номер и другие данные, для покупок в интернете самое то. А если без кусочка пластика в руках никак, некоторые банки обещают доставить карту прямо на дом.

Если же возникла нужда в деньгах, можно изучить предложения по кредитным картам. Штука это коварная, и пользоваться ей нужно с умом. Соглашайтесь, только если банк дает длинный грейс-период, то есть не берет проценты за потраченные с карты деньги первое время. При ответственном подходе можно расплатиться с долгом, не доводя дело до процентов.