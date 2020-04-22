Что означают сны во время пандемии: как их правильно толковать

Что означают самые частые сны?

Еда

Обильная трапеза - одно из самых распространенных сновидений. Некоторые опасаются, что продовольствие исчезнет с прилавков, другие волнуются, что слишком много едят. Действительно, будни большинства из нас сейчас - это бесконечные уроки с детьми и сериалы. И то и другое, согласитесь, просто немыслимо без еды. Надо стресс заесть и самым доступным образом удовольствие себе доставить. Тут совет только один: глубоко выдохнуть - вдохнуть и снова выдохнуть. И так делать вместо одного приема пищи в день. А если серьезно, то стоит пересмотреть рацион. Ну ведь, согласитесь, едим мы куда больше, чем расходуем энергии! Может быть, именно это и пытается сказать нам мозг?

Любовь

Жаркие объятия и поцелуи… Интимные отношения сейчас снятся чаще всего тем, кому не хватает нежности, любовного общения. Вспомните, в суете последних дней и недель, в условиях самозаточения давно ли вы хотя бы обнимали кого-то с любовью и нежностью? Да, это сейчас не так чтобы безопасно, но жизненно необходимо!

Кроме того, сексуальные отношения во сне могут означать предупреждение: вы пропускаете в жизни что-то важное! Очнитесь и расставьте правильные акценты в своей жизни.

Смерть

Здесь все без особых изменений, так что не стоит паниковать. Традиционно смерть во сне означает долгую и довольно счастливую жизнь. Это скорее своеобразный ответ подсознания на все наши переживания по поводу пандемии. Выживем и будем жить долго, но руки мыть и носить масочку - обязательные условия!

Если же спящий видит во сне агонию друзей или знакомых, это не что иное, как предостережение от непристойностей и недостойного поведения. Да-да, и в самоизоляции надо вести себя достойно.

Беременность

Во всех отношениях хороший сон!

Для мужчин видеть во сне беременную женщину - к неожиданным приобретениям и нежданному заработку.

Ну а если вдруг мужчине снится его беременность (бывает и такое!) - это означает, что в ближайшее время и не во сне, а наяву он разродится каким-то большим делом, идеей, которая должна принести неплохие барыши.

Для барышни беременность во сне - к большим приобретениям, наследству, богатству, радости.

Животные

Многие толкователи снов считают, что животные - это своеобразный символ свободы. И видеть мертвого зверя во сне - не что иное, как ограничение свободы и противостояние чему-либо. Ну разве это не про нынешнюю ситуацию карантина? Мы сидим в четырех стенах и пытаемся противостоять коронавирусу.

Есть и другая версия - мертвые животные, особенно домашние питомцы, снятся к выгоде, получению денег, возврату долгов. Чем больше плачем мы во сне над погибшим любимцем - тем солиднее будет вознаграждение.

Работа

Жуткие ошибки, выговор начальства и как результат - увольнение… Такие сны не редкость в нынешних реалиях. От нашей работы зависит все. Остаться без любимого дела и без зарплаты - это крах всех надежд.

Когда мозг транслирует нам подобные сюжеты, это значит, что он постоянно думает в этом направлении. А как иначе, если ТВ каждый день нагнетает, рассказывая нам про грядущую безработицу? При такой заботе нашего внутреннего «контролера» вы точно станете внимательнее, сосредоточеннее, креативнее и не допустите развития «сонного» сценария.

В классическом толковании этот сюжет означает, что в ближайшее время работа навалится и вам вновь придется доказывать свой высокий профессионализм.

Бывшие возлюбленные

А это, представьте себе, к большому и светлому чувству. В то же время наше подсознание вспоминает уже имеющийся опыт: во сне мы переживаем вновь и вновь те отношения. Если они были удачными, то неосознанно мечтаем их повторить. Если же расставание прошло с битьем тарелок и размазыванием каши - опасаемся вновь оказаться в этой же самой ситуации.

Бурные вечеринки

А вот бурное веселье отнюдь не означает радости в реальности. Если вы устраиваете вечеринку у себя дома, то наяву стоит удвоить бдительность. Вполне вероятно, что к вам проявят интерес мошенники. Так что будьте бдительны, когда в следующий раз вам позвонят «сотрудники банка» и попросят назвать номер карты и три цифры с тыльной стороны. Так и скажите им: «Я вас во сне видела на вечеринке, где мы и прогуляли все деньги с моей карты!»

В условиях карантина у сна вполне вероятна и другая подоплека: вы очень соскучились по своим близким и друзьям. И, может быть, самое большое желание - позвать их всех и от души повеселиться вместе.

Приключения, погони

Хит в эпоху коронавируса! Это явное свидетельство переживаний и фобий. Если днем мы о них не думаем, то в объятиях Морфея отпускаем ситуацию и начинаем бежать от проблем - пандемии, невыученных уроков, перепалок и бытовых невзгод. Бежать и отстреливаться! В этот момент мы преследуем мечту, цель. И сейчас нетрудно догадаться какую - избавиться от всего этого…

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Инга КОРЯГИНА, психолог, доцент кафедры маркетинга в РЭУ им. Г. В. Плеханова:

- Сейчас внутренние переживания обострились у всех. Некий эмоциональный мусор просто витает в воздухе, как вирус. Раньше эти выхлопы подхватывали наиболее психологически устойчивые члены семьи. А сейчас и им перерабатывать негатив тяжело. Что сказывается в итоге в том числе и на наших снах. Они у многих стали ярче. И помогают нам смириться с действительностью.

Кстати, если человек не видит сны, это, можно сказать, признак эмоциональной устойчивости. И ничего страшного в этом точно нет. Сны на самом деле есть, просто вы их не помните.

А что видите вы?