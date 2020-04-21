«У нас в Израиле на предприятия смогут вернуться 30% сотрудников»: актриса Анастасия Цветаева – о пробном послаблении карантина

38-летняя Анастасия Цветаева после замужества живет в Израиле. Актрису даже признавали лучшим русскоязычным блогером Израиля. На Пасху по НТВ Настя Цветаева вела прямой репортаж из Иерусалима о схождении Благодатного огня. Рано утром я выехала в Иерусалим, чтобы в 6 утра уже быть у главных ворот в город. Анастасия очень волновалась и из-за прямой трансляции, и из-за важности события, и потому что изучила цифры по стране накануне поездки и поделилась ними с подписчиками в инстаграме: «Иерусалим сейчас самый первый по количеству зараженных». Но все прошло удачно.

Цветаева сообщила, что на строгом карантине люди в Израиле с 15 марта. Но сейчас у них начались небольшие перемены, правда семью Цветаевой это никак не коснется. Анастасия с мужем и детьми живет в городе Герцлия, что в 12 км от Тель-Авива. Блогер сообщает: «В Израиле ввели временное послабление карантина. Пока пробное, на две недели. Если через две недели не будет новой вспышки заражений, то будут ослаблять дальше. Надеюсь. Именно на жизни нашей семьи новые послабления никак не отразятся. Смотрите что можно: на предприятия смогут вернуться 30% сотрудников. Но муж продолжает работать из дома. Поэтапно будет восстановлена и работа общественного транспорта - мы не пользуемся. Также откроют магазины электроники, товаров для дома, компьютерной техники, книг. А мне нужны магазины детской одежды, но они как раз в списке тех, что пока закрыты). Торговые центры пока закрыты».

То есть, откроют частично только те магазины, которые находятся не в торговых центрах. Супруг Цветаевой продолжит работать из дома, так как открывают не все предприятия, а в открытые возвращают 30% работников.

Цветаева продолжает объяснения – так как ее дети учатся в обычных государственных школах, то продолжат онлайн образование: «Частично восстановят работу школы для учащихся с особыми потребностями и ясли. Разрешат заниматься спортом парами на улице на расстоянии не более 500 метров от дома. Спортом у нас занимается Кузя, но его и 100 метров в одиночестве устраивало. Также решено возобновить совместные молитвы, в которых не должно участвовать более 10 человек. В остальном все по-прежнему, обычные школы не работают, торговые центры не работают, рестораны и кафе не работают, самолеты не летают».

Цветаева говорит, что у них все постарались адаптироваться к «карантинным правилам» и относятся к ним с пониманием.