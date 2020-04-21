2020-04-21T23:25:09+03:00
Звезды

«У нас в Израиле на предприятия смогут вернуться 30% сотрудников»: актриса Анастасия Цветаева – о пробном послаблении карантина

Артистка с тремя детьми и мужем на карантине больше месяца
Ирина ВИКТОРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Анастасия Цветаева в Иерусалиме 19 апреля перед началом репортажа о схождении Благодатного огня для НТВ.Анастасия Цветаева в Иерусалиме 19 апреля перед началом репортажа о схождении Благодатного огня для НТВ.
Изменить размер текста:

38-летняя Анастасия Цветаева после замужества живет в Израиле. Актрису даже признавали лучшим русскоязычным блогером Израиля. На Пасху по НТВ Настя Цветаева вела прямой репортаж из Иерусалима о схождении Благодатного огня. Рано утром я выехала в Иерусалим, чтобы в 6 утра уже быть у главных ворот в город. Анастасия очень волновалась и из-за прямой трансляции, и из-за важности события, и потому что изучила цифры по стране накануне поездки и поделилась ними с подписчиками в инстаграме: «Иерусалим сейчас самый первый по количеству зараженных». Но все прошло удачно.

Цветаева сообщила, что на строгом карантине люди в Израиле с 15 марта. Но сейчас у них начались небольшие перемены, правда семью Цветаевой это никак не коснется. Анастасия с мужем и детьми живет в городе Герцлия, что в 12 км от Тель-Авива. Блогер сообщает: «В Израиле ввели временное послабление карантина. Пока пробное, на две недели. Если через две недели не будет новой вспышки заражений, то будут ослаблять дальше. Надеюсь. Именно на жизни нашей семьи новые послабления никак не отразятся. Смотрите что можно: на предприятия смогут вернуться 30% сотрудников. Но муж продолжает работать из дома. Поэтапно будет восстановлена и работа общественного транспорта - мы не пользуемся. Также откроют магазины электроники, товаров для дома, компьютерной техники, книг. А мне нужны магазины детской одежды, но они как раз в списке тех, что пока закрыты). Торговые центры пока закрыты».

То есть, откроют частично только те магазины, которые находятся не в торговых центрах. Супруг Цветаевой продолжит работать из дома, так как открывают не все предприятия, а в открытые возвращают 30% работников.

Цветаева продолжает объяснения – так как ее дети учатся в обычных государственных школах, то продолжат онлайн образование: «Частично восстановят работу школы для учащихся с особыми потребностями и ясли. Разрешат заниматься спортом парами на улице на расстоянии не более 500 метров от дома. Спортом у нас занимается Кузя, но его и 100 метров в одиночестве устраивало. Также решено возобновить совместные молитвы, в которых не должно участвовать более 10 человек. В остальном все по-прежнему, обычные школы не работают, торговые центры не работают, рестораны и кафе не работают, самолеты не летают».

Цветаева говорит, что у них все постарались адаптироваться к «карантинным правилам» и относятся к ним с пониманием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Эксперимент ученых доказал работоспособность российских космонавтов на других планетах
Госавтоинспекция: Прошедшие обучение кандидаты в водители могут приступить к сдаче экзаменов
ВОЗ назвала причины низкого уровня смертности от коронавируса в России
Госавтоинспеция продолжает регистрировать автомобили в условиях особого режима работы
Госавтоинспекция расширит список услуг, которые можно будет получать онлайн
Трамп собирается ограничить въезд в США по рабочим визам на 90 дней
Представитель ВОЗ рассказали о разработке вакцины от коронавируса
Коронавирус в США, последние новости на 21 апреля 2020: число заболевших превысило 800 тыс.
Ученые назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом
Верховный суд разъяснил применение штрафов за нарушение самоизоляции
Новак объяснил обвал цен на нефть WTI действиями спекулянтов
Цена нефти Brent опустилась ниже 18 долларов за баррель впервые с декабря 2001
Экономист рассказала, будет ли доллар стоить дороже 80 рублей
Минэкономразвития: выход из кризиса не будет V-образным
ВОЗ находится в постоянном контакте с Россией по борьбе с коронавирусом
«КП» совместно с Минстроем запустила проект, помогающий решать коммунальные проблемы в период коронавируса
В Британии начнут испытания вакцины от коронавируса на людях
Курс рубля на 22 апреля 2020: евро вырос до 84 рублей
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 19 долларов за баррель
Число заражений коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона
Кабмин может выделить аэропортам России 2,1 млрд рублей
Комментатор Виктор Гусев рассказал, почему не знающий иностранных языков Лев Яшин близко сошелся с Пеле и другими звездами мирового футбола
Комментатор Виктор Гусев признался, как сложно быть болельщиком московского «Динамо»
У девяти курсантов Военного университета в Москве обнаружен коронавирус
Максимальное пособие по безработице смогут получить более 3,2 млн россиян
Тюменская область утраивает темпы строительства детских садов
Около 800 тыс. автомобилей передвигаются по Москве без пропусков