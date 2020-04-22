За сутки в Москве скончались от коронавируса 28 человек, в том числе 30-летний мужчина

Оперативный штаб Москвы по коронавирусу опубликовал данные по умершим за сутки коронавирусным больным. За последние 24 часа зафиксировали 28 летальных исходов среди пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-2019.

Сообщается, что самому возрастному из скончавшихся было 93 года. Самому молодому - 30 лет.

«30-летний пациент находился на лечении в федеральной больнице. У него установлен диагноз «двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом», - сообщили в штабе.

Кроме того, как стало известно, умерший молодой мужчина страдал системной красной волчанкой. От этой же болезни, напомним, в 2019 году скончалась певица Юлия Началова. (Это аутоиммунное заболевание, когда иммунные клетки человека начинают атаковать здоровые клетки).

Большинство пациентов имели хронические болезни: сахарный диабет, онкология, аневризма аорты, хронический бронхит, гипертония.

Напомним, по состоянию на 21 апреля число заболевших коронавирусом в Москве людей превысило 29 тысяч. На текущий момент подтверждены смерти 261 пациента с COVID-2019.