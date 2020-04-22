Война с вирусом больше похожа на Первую мировую

Нынешняя война с вирусом больше всего похожа на Первую Мировую войну.

В ней есть буквально то же самое чувство, когда происходит нечто катастрофическое, но в этой нудной катастрофе, за вычетом первого романтического момента (тогдашние летние добровольцы и нынешние песни с балконов), нет никакого идейного или морального воодушевления, пафоса, катарсиса (все это можно при желании усмотреть, например, в истории Второй Мировой), а есть только бессмыслица и опустошенность.

Люди страдают, а зачем страдают - неясно.

Во-вторых, подобно тому, как на Первой Мировой огромные человеческие жертвы были принесены во имя мелких движений линии фронта, так и сейчас - огромные экономические жертвы приносятся во имя скромного - с точки зрения холодных циников (но не моей) - количества людей.

Далее, в 1914 году людям казалось, что они имеют дело с чем-то коротким, быстро решаемым, их ждет легкая победа, а оказалось, что они застряли надолго. Это грозит нам и сейчас.

Далее, и тогда, и сейчас базовое состояние человека - это неподвижность. Тогда - окопная, сейчас - карантинная, что бесконечно лучше, конечно, но многим все равно тяжело. Далее, как и тогда, намечается тот, кто во всем виноват, и это держава, которая большим рывком шла к мировому господству, догоняя других, только тогда это была Германия, а теперь это Китай.

Далее, маленькая Бельгия что тогда, что сейчас - в эпицентре трагедии. Именно в Бельгии сейчас погибло больше всего людей на миллион человек, а тогда были мощные жертвы и разрушения, несравнимые с ее политическим весом.

Далее, самые цивилизованные и благополучные страны стали главными жертвами Первой Мировой - ровно как и теперь.

Далее, именно после Первой Мировой войны решительно изменился уклад и стиль жизни, чего не случилось, к примеру, в 1945 году. То же самое может произойти и сейчас.

Ну и наконец, Первая Мировая война, как и вирус, затронула Россию значительно меньше, чем ее западных союзников и противников. И, тем не менее, именно Россия-то в результате происходящего и...

Совсем не хочется, чтобы и это последнее сравнение - оправдалось.

Пусть все будет не так.

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