2020-04-22T07:19:11+03:00
В мире

Последние новости на утро 22 апреля 2020: США предрекли вторую волну коронавируса, а Билл Клинтон стал героем нового мема

Мы собрали последние новости на утро 22 апреля 2020 года
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Последние новости на утро 22 апреляПоследние новости на утро 22 апреляФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Последние новости на утро 22 апреля 2020 года: США предрекли вторую волну коронавируса. Об этом заявил Центр Штатов по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд. Специалист предупредил, что в стране может возникнуть повторная, более тяжелая, волна covid-19. Ориентировочно, она придется на начало эпидемии гриппа в государстве, то есть ближе к зиме.

Тем временем, американский политик Билл Клинтон стал героем нового мема в сети. Опубликованная фотографию стал "фотошопить" весь мир. На снимке 42-й президент США сидит на полу в наушниках в окружении пустых "плакатов", которую любой желающий может дополнить, например, альбом любимой группы или фотографией кумира.

Пока в Америке вычисляют последствия коронавируса и его возможные осложнения, в России стала известна дата старта тестирования на антитела к заболеванию. Частные лаборатории планируют предоставить возможность всем желающим сдать анализ covid-19 уже в мае 2020 года.

Также в нашей стране благодаря проведению эксперимента удалось доказать работоспособность российских космонавтов на других планетах. Покорители космоса смогут приступать к выполнению различных заданий на четвертые сутки после посадки корабля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Апокалипсис по-эквадорски: из-за коронавируса больницы переполнены, трупы не могут похоронить по пять дней, а на страну надвигается дефолт
В крупнейшем городе страны Гуаякиле зафиксирована одна из самых масштабных локальных вспышек COVID-19 в Латинской Америке
Новости 24
Назван способ остановить распространение коронавируса в России
Владелец американской сети стриптиз-клубов взывает о помощи из-за убытков от коронавируса
Стоимость нефти марки Brent побила новый антирекорд: баррель ниже 16 долларов впервые с 1999 года
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по пику пандемии коронавируса
В Верховном суде рассказали, как будут наказывать нарушителей режима самоизоляции
Замминистра культуры Москвы Леонид Ошарин без вести пропал в Крыму
США предрекли вторую волну коронавируса
США подали в суд на Китай из-за коронавируса
Коронавирус в Московской области, последние новости на 22 апреля 2020: самоизоляцию могут продлить до середины мая
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 22 апреля 2020 года увеличилось до 261 человека
Число заболевших коронавирусом в Москве на 22 апреля 2020 приближается к 30 тысячам человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 22 апреля 2020 года составило 5241 человека
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 22 апреля 2020 года увеличилось до 2 057 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 22 апреля 2020: москвичи старше 65 лет смогут выехать для самоизоляции на дачи
Самая молодая миллиардерша в мире попалась на фото без макияжа и обуви
Из-за коронавируса в США появилась мода на косынки
Названа дата старта тестирования на антитела в России
Врач рассказал, чем и как Анастасию Заворотнюк лечили от глиобластомы
В Колумбии дипломы вместо выпускников вузов получают роботы
Новак объяснил причины сокрушительного обвала цен на нефть WTI
Ученый объяснил, почему пока невозможно установить "нулевого пациента" коронавируса