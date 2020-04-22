Последние новости на утро 22 апреля 2020: США предрекли вторую волну коронавируса, а Билл Клинтон стал героем нового мема

Последние новости на утро 22 апреля 2020 года: США предрекли вторую волну коронавируса. Об этом заявил Центр Штатов по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд. Специалист предупредил, что в стране может возникнуть повторная, более тяжелая, волна covid-19. Ориентировочно, она придется на начало эпидемии гриппа в государстве, то есть ближе к зиме.

Тем временем, американский политик Билл Клинтон стал героем нового мема в сети. Опубликованная фотографию стал "фотошопить" весь мир. На снимке 42-й президент США сидит на полу в наушниках в окружении пустых "плакатов", которую любой желающий может дополнить, например, альбом любимой группы или фотографией кумира.

Пока в Америке вычисляют последствия коронавируса и его возможные осложнения, в России стала известна дата старта тестирования на антитела к заболеванию. Частные лаборатории планируют предоставить возможность всем желающим сдать анализ covid-19 уже в мае 2020 года.

Также в нашей стране благодаря проведению эксперимента удалось доказать работоспособность российских космонавтов на других планетах. Покорители космоса смогут приступать к выполнению различных заданий на четвертые сутки после посадки корабля.