2020-04-22T07:38:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 22 апреля 2020: общее число заболевших превысило 95 тысяч

Мы представляем последние новости о коронавирусе в Турции на 22 апреля 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 22 апреля 2020: уже 14 918 человек вылечились от инфекцииКоронавирус в Турции, последние новости на 22 апреля 2020: уже 14 918 человек вылечились от инфекцииФото: REUTERS
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Последние новости о коронавирусе в Турции на 22 апреля 2020 года таковы: число случаев заболевания достигло 95 591, от инфекции скончались 2 259 человек, вылечились - 14 918 человек.

В Турции, как и во многих других странах, действуют ограничительные меры. Пока там нет дефицита средств защиты от инфекций или проблем с местами в больницах, но в стране делается все, чтобы предотвратить распространение инфекции. В крупных городах закрыт въезд и выезд, выходить из дома можно только в случае необходимости - если нужно посетить продуктовый магазин, аптеку или выгулять собаку. А дети и подростки младше 20 лет покидать жилплощадь вообще не могут, как и люди старше 65 лет.

Кроме того, международное авиасообщение временно остановлено. Неизвестно точно, когда начнется туристический сезон. Возможно, только ближе к осени. Это будет известно позже.

В апреле было принято решение вводить по выходным комендантский час - запрет на выход из дома на 48 часов. Первый раз все прошло неудачно - о новом режиме сообщили вечером в пятницу, и люди побежали в магазины, чтобы купить продукты на выходные. Образовались толпы, местные жители рисковали заразиться вирусом и заразить других. Вторая попытка прошла значительно лучше.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 22 апреля 2020 года, уже завтра в стране в третий раз ведут комендантский час, который продлится до воскресенья, 26 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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