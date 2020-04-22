2020-04-22T08:03:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 22 апреля 2020: число зараженных постепенно снижается

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Италии на 22 апреля 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 22 апреля 2020: от COVID-19 вылечились более 50 тысяч человекКоронавирус в Италии, последние новости на 22 апреля 2020: от COVID-19 вылечились более 50 тысяч человекФото: REUTERS
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Италия находится на третьем месте в мире по распространению коронавируса. На первом находится США, где общее число заболевших перешло за отметку в 825 тысяч, на втором - Испания. Там зараженных уже 204 тысячи.

По последним новостям на 22 апреля 2020 года, в Италии зафиксировано 183 957 случаев заболевания, 24 648 скончались от коронавируса, а выздоровели - 51 600 человек.

Как и в других странах, в Италии действуют ограничительные меры - закрыто все, кроме аптек и продуктовых магазинов, гулять по улицам просто так нельзя, ходить в гости - тоже. За нарушение карантинных мер - штраф.

Но, по последним новостям о коронавирусе в Италии на 22 апреля 2020 года, накануне было зафиксировано рекордное количество выздоровевших за сутки пациентов - 2723 человека. Кроме того, число зараженных инфекцией итальянцев начало постепенно снижаться. В понедельник - на несколько десятков, во вторник - уже на несколько сотен.

Официально еще не объявлено, что в стране пройден пик заболеваемости. Но в некоторых регионах уже потихоньку ослабляют ограничительные меры. Так, в области Венето местным жителям разрешено выходить из дома чтобы, например, заняться на улице спортом. А на праздники можно семьей выехать на свой загородный участок.

Также в Италии, возможно, летом откроется пляжный сезон. В этом случае все оборудование на пляжах будут обязательно дезинфицировать. В данный момент рассматриваются различные варианты мер безопасности на летнем отдыхе. Например, на пляжах могут уменьшить количество шезлонгов, а оставшиеся расставить как можно дальше друг от друга.

Будни самоизоляции в Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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