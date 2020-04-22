AliExpress Россия начнет продажу умной колонки от Mail.ru Group

Ограниченная серия Капсулы, умной колонки с голосовым ассистентом Марусей, будет доступна на AliExpress всем российским покупателям начиная с 22 апреля. Стоимость колонки 7990р, с доставкой от 2 до 15 дней по России.

AliExpress доставляет посылки в штатном режиме. Покупатели могут воспользоваться курьерской доставкой до двери, забрать посылку в ближайшей «Пятёрочке» или пунктах выдачи заказов PickPoint и других компаний. Если посылка уже находится на почте — можно заказать её доставку до двери в мобильном приложении Почты России.

Ранее AliExpress Россия запустил новый сервис Plus - это 1 млн избранных товаров из Китая, России и других стран с доставкой от 2 до 15 дней, возможностью быстрого безусловного возврата и бесплатной доставкой до двери Почтой России для товаров из-за границы, введенной специально на период карантина.

Умная колонка с голосовым ассистентом Маруся решит самые разнообразные задачи: найдет нужную информацию в интернете, подскажет прогноз погоды, сообщит стоимость авиа и ж/д-билетов, расскажет забавный факт или цитату дня. Также Капсула интегрирована с системами умного дома: с её помощью можно будет управлять электроприборами, розетками и другой техникой. Капсула — первая умная колонка на российском рынке, которое позволит владельцу совершать онлайн-звонки. Пользователь с аккаунтом ВКонтакте сможет звонить всем, кто есть в его списке друзей в социальной сети.

Также Капсула тесно интегрирована с музыкальным сервисом ВКонтакте — она позволит владельцу слушать музыку из своих плейлистов, а также плейлистов своих друзей. Кроме того, Маруся умеет рекомендовать музыку: нейросеть для рекомендаций обучена на огромном массиве данных о прослушиваниях в крупнейшей социальной сети.

В Капсуле предусмотрены функции с элементами дополненной аудиореальности. При помощи колонки можно читать сказки и рассказывать истории, сопровождая их AR-эффектами. При чтении вслух определенных сказок, колонка подбирает подходящие под рассказ звуки, спецэффекты и фоновую музыку. Функция включается по команде: «Маруся, давай вместе почитаем сказку».