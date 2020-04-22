2020-04-22T11:00:17+03:00
Спорт

Запашного не будут наказывать за оскорбления болельщиков

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело
Сергей КИРИЛЛОВ
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Эдгар Запашный в последнее время часто появляется в новостях, причем совершенно разным поводамЭдгар Запашный в последнее время часто появляется в новостях, причем совершенно разным поводамФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Директор Большого Московского цирка Эдгар Запашный в последнее время часто появляется в новостях, причем совершенно разным поводам. То он рассказывает в Инстаграм, как стал жертвой телефонных мошенников. То бьет тревогу, говоря о том, как тяжело животные переносят времена самоизоляции.

А сегодня стало известно, что полиция отказалась возбуждать уголовное дело против Запашного за «возбуждение ненависти» против футбольных болельщиков. А дело было так. Еще в конце декабря прошлого года «Спорт день за днем» опубликовал интервью с артистом, в котором он сказал: «Я бы ввел ОМОН, "покрошил" бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на "вы" разговаривали»…

Возник скандал, посыпались угрозы со стороны фанатов. А потом они устроили перформанс, выйдя к стадиону с баннером: «Я этого **** (нехорошего человека) в цирке видел. Он там тигров "дрессировал"». (Переделанная цитата из кинофильма «Ширли-Мырли»). А потом спартачи подали на Запашного заявление в полицию.

Запашный ответил через соцсети, причем отказываться от своих слов не стал, но немного сдал назад:

«Я очень подробно разделил понятия фанат и беспредельщик. Может быть, я их неправильным словом назвал. Может быть, в этом была главная моя ошибка, обобщив словом людей… Я призываю всех людей не относиться к слову фанат как к чему-то очень негативному, я призываю правоохранительные органы не пользоваться властью только для того, чтобы любыми способами навести порядок…»

Словом, так себе скандальчик. Тем более по нынешним временам, когда Запашный и красно-белые фанаты занялись благотворительностью и уже давно не собачаться друг с другом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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