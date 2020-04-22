Коронавирус в Армении, последние новости на 22 апреля 2020: число новых зараженных за сутки увеличилось на 72

По состоянию на 22 апреля количество зараженных коронавирусом в Армении достигло 1 473 человек. Таким образом, за сутки выявлено 72 новых больных. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний. Согласно новым данным, количество излечившихся составляет 633 человека. Лечение на данный момент получают 816, умерли 24 человека.

В общей сложности в стране проведено уже 14 966 тестов на выявление коронавируса, сообщает минздрав.

Коронавирусом в стране заражены 28 детей и четыре беременные женщины. Об этом заявил в интервью Sputnik Арменияминистр здравоохранения Арсен Торосян. Министр заверил, что и те, и другие хорошо чувствуют себя.

Тест также сделали одному из новорожденных и его маме, у которой ранее был диагностирован коронавирус. Благо, он оказался отрицательным у обоих.

В Армении поставлена задача снизить темп распространения инфекции, сейчас в стране одновременно получать лечение могут порядка 2000-2100 человек. Для носителей вируса выделено 1700 койко-мест, есть также 300-400 мест в гостиницах. Если количество инфицированных превысит 2100 человек, то люди будут лечиться в домашних условиях.