2020-04-22T12:39:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Армении, последние новости на 22 апреля 2020: число новых зараженных за сутки увеличилось на 72

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Армении на 22 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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В общей сложности в стране проведено уже 14 966 тестов на выявление коронавируса, сообщает минздрав.В общей сложности в стране проведено уже 14 966 тестов на выявление коронавируса, сообщает минздрав.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По состоянию на 22 апреля количество зараженных коронавирусом в Армении достигло 1 473 человек. Таким образом, за сутки выявлено 72 новых больных. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний. Согласно новым данным, количество излечившихся составляет 633 человека. Лечение на данный момент получают 816, умерли 24 человека.

В общей сложности в стране проведено уже 14 966 тестов на выявление коронавируса, сообщает минздрав.

Коронавирусом в стране заражены 28 детей и четыре беременные женщины. Об этом заявил в интервью Sputnik Арменияминистр здравоохранения Арсен Торосян. Министр заверил, что и те, и другие хорошо чувствуют себя.

Тест также сделали одному из новорожденных и его маме, у которой ранее был диагностирован коронавирус. Благо, он оказался отрицательным у обоих.

В Армении поставлена задача снизить темп распространения инфекции, сейчас в стране одновременно получать лечение могут порядка 2000-2100 человек. Для носителей вируса выделено 1700 койко-мест, есть также 300-400 мест в гостиницах. Если количество инфицированных превысит 2100 человек, то люди будут лечиться в домашних условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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