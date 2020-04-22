2020-04-22T12:39:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Таиланде, последние новости на 22 апреля 2020: 244 человека выписаны из больниц, инфицированы еще 15

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Таиланде на 22 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Сегодня в Таиланде рекордное количество выздоровевших за сутки – 244 человека были выписаны из больниц.Сегодня в Таиланде рекордное количество выздоровевших за сутки – 244 человека были выписаны из больниц.
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По состоянию на 22 апреля в Таиланде выявлено 15 новых случаев заражения COVID-19. Также зафиксирована одна смерть, заявил на брифинге в Доме правительства пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда доктор Тхависин Висануйотхин.

Он отметил, что сегодня рекордное количество выздоровевших за сутки – 244 человека были выписаны из больниц.

- Общее количество заболевших с начала эпидемии в нашей стране теперь составляет 2 826 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции - 49 человек, полностью выздоровевших – 2 352 человека, - заявил доктор.

Погибшей от вируса оказалась гражданка Таиланда. У нее были сопутствующие заболевания: диабет и гипертония. Люди с такими болезнями продолжают оставаться основной группой риска с точки зрения тяжести состояния при коронавирусной инфекции и смертности, добавил Висануйотхин.

Вчера вечером 21 апреля из Таиланда вывезли еще одну группу туристов. Самолет с отдыхающими приземлился в аэропорту Платов в Ростове-на-Дону. До этого он совершил посадку в аэропорту Сочи, чтобы высадить местных жителей.

В воздушном судне находились жители Южного федерального округа и других территорий России. Жителей Краснодарского, Ставропольского краев и Крыма отправили домой автобусами. А жители Мурманской области, Марий-Эл, Пензы и других субъектов помещены под медицинское наблюдение. Всех прибывших должны будут поместить в обсерваторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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