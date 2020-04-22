2020-04-22T12:40:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Китае, последние новости на 22 апреля 2020: двое больных потемнели из-за побочек, а США подали на страну в суд

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Китае на 22 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Генпрокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подает в суд на Китай.Генпрокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подает в суд на Китай.
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По данным Университета Хопкинса по состоянию на 22 апреля 2020 года в Китае количество заболевших коронавирусом достигло 83 864 человека. Количество умерших составило 4 636, полностью вылечились 77 827 граждан республики.

Двое пациентов с вирусом потемнели из-за побочных эффектов лечения. По данным издания CCTV, темнее стала кожа докторов Йи Фаня и Ху Вэйфэна. Медики заразились коронавирусом еще в январе, когда работали в больнице Уханя.

Йи на 39 дней был подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Сейчас он чувствует себя гораздо лучше, но все еще не может встать с постели. Его коллега доктор Ху прикован к постели уже 99 дней. Второй врач уверен, что причиной потемнения их кожи стал длительный прием антибиотиков.

Генпрокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подает в суд на Китай. Он уверен, что КНР виноват в пандемии, которая привела к массовой гибели людей в США.

Иск подан к правительству КНР, коммунистической партии страны, чиновникам и ведомствам Китая, сказано в заявлении генпрокурора.

США обвиняет Китай в том, что власти страны скрывали информацию о распространении COVID-19. Миссури требует, чтобы Китай ответил за свои действия. Сумма исковых требований не называется.

Власти США неоднократно обвиняли Китай в том, что страна скрывала реальные сведения о COVID-19. Президент США Дональд Трамп намекал, что считает Китай виновным в широком распространении коронавируса в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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