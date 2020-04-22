2020-04-22T11:30:58+03:00
Общество

Остаёмся дома с удовольствием

Прошёл почти месяц нашего пребывания дома
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Согласно опросам, 49% опрашиваемых выполняют бытовые дела, которые давно откладывали, 27% занимаются благоустройством дома и ремонтом. И, конечно, люди творчески подходят к переосмыслению функций своей квартиры: кухня теперь носит гордое название кафе, спальня именуется кинотеатром, а почётное звание спа у ванной комнаты. У LG есть ряд идей по созданию расписания, которое, надеемся, будет вам полезно.

Итак, «важней всего погода в доме». Кондиционер LG AirPuriCare Dual Cool с функцией дополнительной очистки потрудится на славу! Там все просто: датчик обнаруживает частицы пыли размером до PM1.0 вместе с другими вредными веществами, ионный диффузор генерирует более пяти миллионов отрицательных ионов, которые присоединяются к частицам, а микро-пылевой фильтр легко их задерживает, включая вирусы и бактерии. Дышите глубже!

Теперь можно и поработать. В помощь главе семьи универсальный монитор для работы и отдыха с экраном 21:9 LG UltraWide 34WK650 - на нём можно открыть несколько окон, чтобы увидеть больше информации одновременно.

Если в доме есть студент на удалёнке, то тут совет один: сосредоточьтесь на учёбе! Голодному студенту рекомендуется в обеденное время пройти в кафе и взять мамин суп из холодильника LG с технологией DoorCooling+, где поток холодного воздуха из верхней части холодильника на 32%2 быстрее охлаждает продукты, чтобы сохранять их свежими еще дольше.

Если дома есть маленький ребенок (как же, у сына-студента должен быть друг для совместных игр), который любит проводить достаточно времени, ползая по полу или сидя на ковре, беспроводной пылесос LG CordZero с пятиступенчатой системой фильтрации позволит удалять до 99,99% молекул пыли с минимальным размером от 2,5 микрон. При использовании обычного пылесоса такая мелкая пыль попадает в воздух, а сейчас это уже совсем недопустимо. Если маме срочно нужно сварить суп на завтра (после трапезы студента суп, понятное дело, кончился), то отвлечь непоседу можно будет мультиками на большом экране OLED-телевизора LG с отличной матрицей на основе самоподсвечивающихся пикселей и палитрой из более миллиарда оттенков, что означает яркие и сочные цвета на фоне по-настоящему глубокого чёрного. И для родителей, кстати, что посмотреть найдётся: в LG Smart TV сейчас очень много разнообразного контента: видеоприложения и онлайн-кинотеатры, такие как ivi, Okko, Megogo, Wink, предлагают 30-ти дневный доступ к своей подписке бесплатно, либо за рубль.

Наступает вечер… конечно же, за день все устали, наигрались, возможно даже сделали аппликацию из овощей на новой футболке за обедом. Функция Steam+ в стиральных машинах LG AI DD устраняет до 99,9% опасных аллергенов и бактерий. Если же обошлось без пятен или кто-то позанимался спортом, можно воспользоваться системой ухода за одеждой при помощи пара LG Styler с технологией TrueSteam™, которая уменьшает количество аллергенов и микробов в одежде, а также устраняет запахи.

Для мамы вечером наступает время в спа (это ванная комната). Атмосферу создаст умная колонка с встроенным голосовым помощником Алиса от Яндекса LG XBOOM AI ThinQ WK7Y. С ней и чисто по-женски можно посплетничать, и новости последние узнать из мира звёзд, и послушать модные музыкальные треки – благодаря технологии MERIDIAN звук получается отменный!

Дорогие друзья, наши советы по распорядку дня можно и комбинировать, и придумывать новые. Кстати, в нашем онлайн-магазине LG https://rushop.lg.com/ совершенно безопасно можно подобрать себе всё нужное. Так что проводите время с пользой и будьте здоровы! #ОставайтесьДома

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