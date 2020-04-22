2020-04-22T12:40:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Франции, последние новости на 22 апреля 2020: зафиксировано еще 2 807 случаев заражения, 33 погибли

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Франции на 22 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Таким образом, количество смертей достигло 20 829, полностью вылечились 39 842.Таким образом, количество смертей достигло 20 829, полностью вылечились 39 842.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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По состоянию на 21 апреля 2020 года во Франции зарегистрировано 159 300 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным Университета Хопкинса, за минувшие сутки эта цифра выросла на 2 807. Также за 24 часа во Франции скончались 33 человека – 14 человек погибли в Мартинике, 12 –в Гваделупе, четыре в Майотте, два в Сен-Мартене и один в Гвиане. Таким образом, количество смертей достигло 20 829, полностью вылечились 39 842.

Удивительную новость сообщили накануне французские СМИ – девятилетний мальчик-француз, зараженный коронавирусом COVID-19 на востоке Франции, несмотря на то, что контактировал со 172 людьми, не заразил ни одного из них.

Газета The Guardian сообщает, что люди, которые общались с ребенком, помещены под карантин.

Выяснилось, что еще до того, как у него диагностировали инфекцию, он ходил сразу три лыжные школы в департаменте Верхняя Савойя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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