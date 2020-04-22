Коронавирус во Франции, последние новости на 22 апреля 2020: зафиксировано еще 2 807 случаев заражения, 33 погибли
По состоянию на 21 апреля 2020 года во Франции зарегистрировано 159 300 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным Университета Хопкинса, за минувшие сутки эта цифра выросла на 2 807. Также за 24 часа во Франции скончались 33 человека – 14 человек погибли в Мартинике, 12 –в Гваделупе, четыре в Майотте, два в Сен-Мартене и один в Гвиане. Таким образом, количество смертей достигло 20 829, полностью вылечились 39 842.
Удивительную новость сообщили накануне французские СМИ – девятилетний мальчик-француз, зараженный коронавирусом COVID-19 на востоке Франции, несмотря на то, что контактировал со 172 людьми, не заразил ни одного из них.
Газета The Guardian сообщает, что люди, которые общались с ребенком, помещены под карантин.
Выяснилось, что еще до того, как у него диагностировали инфекцию, он ходил сразу три лыжные школы в департаменте Верхняя Савойя.
ИСТОЧНИК KP.RU
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